«Васнецовский карнавал» отправит в мир детских книжных иллюстраций

Первый праздник-фестиваль, вдохновленный творчеством художника-иллюстратора Юрия Васнецова, пройдет 24 августа в Рощино. Гости «Васнецовского карнавала» смогут погрузиться в сказочный мир и самостоятельно принять участие в его создании. Вход свободный, 0+.

Концерты, мастер-классы, выступления местных коллективов, театрализованное шествие и даже постановка, представленная в этом году на «Золотой Маске», ожидают тех, кто приедет в эти выходные в Рощино, где в середине 20 века над своими иллюстрациями работал художник Юрий Васнецов.

Начало праздника — в полдень 24 августа в парке на Советской улице. Рядом развернутся торговые ряды, зона фуд-корта и лекционное пространство, где с родителями малышей о запуске речи пообщается логопед, а внучка художника Мария Васнецова расскажет о своей семье и традициях Васнецовых.

С 13.00 до 15.00 на площадке фестиваля вырастет «Васнецовский лес», где затем пройдет спектакль-променад, а в 16.30 начнется спектакль театра «Карнавальный Нос» «Что за Репка в Теремке», представленный на «Золотой маске».



По окончании праздника пройдет конкурс лучших карнавальных костюмов. Подробнее о мероприятии можно узнать в официальной группе «Васнецовского карнавала» в ВКонтакте.

