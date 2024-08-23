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    У Мариинского театра обнаружили женское надгробие середины XIX века

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    Накануне около Мариинского театра обнаружили поребрик-надгробие середины XIX века. Об этом в пятницу, 23 августа, стало известно из публикации проекта о петербургских кладбищах Whatiscemetery.

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    Очевидцы наткнулись на половину надгробия, которое в силу исторических событий стало поребриком. Его снимки они отправили автору проекта о кладбищах Маргарите Николаевой. Подобная практика существовала в Ленинграде в первой половине XX века. Тогда могильные плиты использовали для утилитарных нужд.

    Судя по надписям, надгробие находилось на могиле женщины, родившейся в 1777 году и скончавшейся в 1857-м.

    «Я оказалась недалеко, как и ребята, которые загрузили горе-находку в машину и отвезли на Митрофаньевское кладбище», — написала Маргарита Николаева.

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