У Мариинского театра обнаружили женское надгробие середины XIX века

Накануне около Мариинского театра обнаружили поребрик-надгробие середины XIX века. Об этом в пятницу, 23 августа, стало известно из публикации проекта о петербургских кладбищах Whatiscemetery.
Очевидцы наткнулись на половину надгробия, которое в силу исторических событий стало поребриком. Его снимки они отправили автору проекта о кладбищах Маргарите Николаевой. Подобная практика существовала в Ленинграде в первой половине XX века. Тогда могильные плиты использовали для утилитарных нужд.
Судя по надписям, надгробие находилось на могиле женщины, родившейся в 1777 году и скончавшейся в 1857-м.
«Я оказалась недалеко, как и ребята, которые загрузили горе-находку в машину и отвезли на Митрофаньевское кладбище», — написала Маргарита Николаева.