Между Петербургом и Гатчиной во время «Ночи света» пустят дополнительные поезда

Дополнительные поезда запустят во время фестиваля светового искусства «Ночь света». Составы будут курсировать между Петербургом и Гатчиной 30 и 31 августа , а также 1 сентября . Об этом 22 августа сообщает Северо-Западная ППК в своем официальном Telegram-канале.



30 и 31 августа электропоезд № 6375 «Стандарт» повезет пассажиров с Балтийского вокзала на станцию Гатчина-Балтийская. Отправление в 20:34 , прибытие — в 21:39 . 31 августа и 1 сентября поезд № 6302 поедет обратно — со станции Гатчина-Балтийская в 01:30 . Прибудет в Петербург на Балтийский вокзал в 02:36 .



Фестиваль «Ночь света» пройдет в Музее-заповеднике «Гатчина». В этом году на фестиваль съедутся более 100 студий и художников из разных регионов России и зарубежных стран. В прошлом году «Ночь света» посетили 16 тысяч человек. Организаторы рассчитывают, что на мероприятие приедут около 30 000 человек .

