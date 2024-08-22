Дополнительные поезда запустят во время фестиваля светового искусства «Ночь света». Составы будут курсировать между Петербургом и Гатчиной
30 и 31 августа электропоезд
Фестиваль «Ночь света» пройдет в Музее-заповеднике «Гатчина». В этом году на фестиваль съедутся более
Между Петербургом и Гатчиной во время «Ночи света» пустят дополнительные поезда
Дополнительные поезда запустят во время фестиваля светового искусства «Ночь света». Составы будут курсировать между Петербургом и Гатчиной
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