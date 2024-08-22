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    Между Петербургом и Гатчиной во время «Ночи света» пустят дополнительные поезда

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    3 комментария

    Дополнительные поезда запустят во время фестиваля светового искусства «Ночь света». Составы будут курсировать между Петербургом и Гатчиной 30 и 31 августа, а также 1 сентября. Об этом 22 августа сообщает Северо-Западная ППК в своем официальном Telegram-канале.

    30 и 31 августа электропоезд № 6375 «Стандарт» повезет пассажиров с Балтийского вокзала на станцию Гатчина-Балтийская. Отправление в 20:34, прибытие — в 21:39. 31 августа и 1 сентября поезд № 6302 поедет обратно — со станции Гатчина-Балтийская в 01:30. Прибудет в Петербург на Балтийский вокзал в 02:36.

    Фестиваль «Ночь света» пройдет в Музее-заповеднике «Гатчина». В этом году на фестиваль съедутся более 100 студий и художников из разных регионов России и зарубежных стран. В прошлом году «Ночь света» посетили 16 тысяч человек. Организаторы рассчитывают, что на мероприятие приедут около 30 000 человек.

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    Ночь светаГатчинаПоездаФестиваль
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    Комментарии 3

    Вауреур22 Авг 2024 в 23:54
    Здорово
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