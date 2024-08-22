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    Атакованный в порту «Кавказ» паром затонул

    Затонувший паром и перекрытый Крымский мост. Что известно об атаке в порту «Кавказ»

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    Фото: группа во Вконтакте Подслушано в Тамани
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    Вечером 22 августа в Краснодарском крае ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами на борту. ЧП произошло в порту «Кавказ». Движение по Крымскому мосту перекрыли, на место происшествия направили более 100 спасателей. Собрали все, что известно об атаке на порт в данный момент.

    Сразу после происшествия местные жители сообщали, что в районе порта «Кавказ» виден огромный столб черного дыма. Очевидцы заявляли, что слышали громкие взрывы. Для тушения 30 горящих цистерн с топливом был направлен пожарный поезд.

    «Происшествию в порту «Кавказ» присвоен ранг пожара №3. На место направлен пожарный поезд, в целом привлечено 101 человек, 34 ед. техники, в том числе от МЧС России 43 человека и 13 ед. техники», — уточнили в оперативном штабе Краснодарского края.

    Примерно через час после атаки, движение по Крымскому мосту восстановили. По состоянию на 19:00, в очереди со стороны Тамани находились 210 транспортных средств. Со стороны Керчи проезда ожидали 790 машин. Как отмечалось в телеграм-канале, посвященном проезду по Крымскому мосту, время ожидания проезда может составлять от часа до нескольких часов.

    Глава Темрюкского района Краснодарского края Федор Бабенков в седьмом часу вечера сообщил, что информация о количестве членов экипажа парома, погибших, пострадавших уточняется. РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщали, что на пароме в момент атаки, могли находиться пять человек.

    Примерно в 18:40 оперштаб Кубани сообщил, что атакованный паром затонул. Очагов возгорания на территории порта «Кавказ» не было зафиксировано.

    Ситуация в порту «Кавказ» находится на контроле у экстренных и силовых служб, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минтранса.

    «Сотрудники порта эвакуированы за периметр, спасательное судно и пожарный поезд находятся в пути», — уточнили в информагентстве.

    После появления информации о том, что на борту парома находились цистерны с топливом, советник главы республики Крым Олег Крючков заявил: «Поставки топлива в Крым идут разными маршрутами, проблемы полуострову не грозят». Он отметил, что Крым и Севастополь обеспечены топливом в полном объеме.

    Фото: группа во Вконтакте Подслушано в Тамани

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