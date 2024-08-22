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    Атакованный в порту «Кавказ» паром затонул

    В порт «Кавказ», где горит атакованный паром, направили пожарный поезд. Движение по Крымскому мосту открыли

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    Для тушения горящих цистерн с горюче-смазочными материалами в порт «Кавказ» на Таманском полуострове направили пожарный поезд. Об этом 23 августа сообщили РИА Новости в экстренных службах. Цистерны загорелись после удара ВСУ по железнодорожному парому.

    Оперативный штаб Краснодарского края передает, что на месте работают экстренные и специальные службы. Площадь пожара и информация о пострадавших уточняются.

    Жители соседней с портом Тамани, как пишет портал 93.RU, услышали громкие взрывы после 17:00. По их словам, сначала они были где-то далеко, а затем усилились. Люди говорят, что дома ходили ходуном, а в квартирах звенели люстры.

    Ранее перекрытое движение по Крымскому мосту вновь возобновилось, уточнили в телеграм-канале переправы. В очереди со стороны Тамани находится 400 транспортных средств. Со стороны Керчи проезда ожидают 980 машин.

    Ранее украинский беспилотник атаковал паром в порту «Кавказ» утром 23 июля. Среди экипажа и работников порта были один погибший и пятеро пострадавших.

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