В порт «Кавказ», где горит атакованный паром, направили пожарный поезд. Движение по Крымскому мосту открыли

Для тушения горящих цистерн с горюче-смазочными материалами в порт «Кавказ» на Таманском полуострове направили пожарный поезд. Об этом 23 августа сообщили РИА Новости в экстренных службах. Цистерны загорелись после удара ВСУ по железнодорожному парому.

Оперативный штаб Краснодарского края передает, что на месте работают экстренные и специальные службы. Площадь пожара и информация о пострадавших уточняются.



Жители соседней с портом Тамани, как пишет портал 93.RU, услышали громкие взрывы после 17:00. По их словам, сначала они были где-то далеко, а затем усилились. Люди говорят, что дома ходили ходуном, а в квартирах звенели люстры.