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    Атакованный в порту «Кавказ» паром затонул

    Движение по Крымскому мосту перекрыто. В порту «Кавказ» атакован паром с топливом

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    22 комментария

    Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто днем 23 августа. Об этом сообщается в телеграм-канале переправы. В порту «Кавказ» на Таманском полуострове атакован паром с топливом.

    Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

    Оперативный штаб Краснодарского края передает, что в порту «Кавказ» ВСУ нанесли удар по железнодорожному парому с топливными цистернами на борту. На месте работают экстренные и специальные службы. Площадь пожара и информация о пострадавших уточняются.

    Очевидцы в пабликах Керчи пишут, что в районе порта «Кавказ» виден большой столб черного дыма.

    Ранее украинский беспилотник атаковал паром в порту «Кавказ» утром 23 июля. Среди экипажа и работников порта были один погибший и пятеро пострадавших.

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    Комментарии 22

    07.10.195222 Авг 2024 в 19:17
    Хе-хе
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