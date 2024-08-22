Движение по Крымскому мосту перекрыто. В порту «Кавказ» атакован паром с топливом

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто днем 23 августа. Об этом сообщается в телеграм-канале переправы. В порту «Кавказ» на Таманском полуострове атакован паром с топливом.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Оперативный штаб Краснодарского края передает, что в порту «Кавказ» ВСУ нанесли удар по железнодорожному парому с топливными цистернами на борту. На месте работают экстренные и специальные службы. Площадь пожара и информация о пострадавших уточняются.

