Движение по Крымскому мосту перекрыто. В порту «Кавказ» атакован паром с топливом

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто днем 23 августа. Об этом сообщается в телеграм-канале переправы. В порту «Кавказ» на Таманском полуострове атакован паром с топливом.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Оперативный штаб Краснодарского края передает, что в порту «Кавказ» ВСУ нанесли удар по железнодорожному парому с топливными цистернами на борту. На месте работают экстренные и специальные службы. Площадь пожара и информация о пострадавших уточняются.
Очевидцы в пабликах Керчи пишут, что в районе порта «Кавказ» виден большой столб черного дыма.
Ранее украинский беспилотник атаковал паром в порту «Кавказ» утром 23 июля. Среди экипажа и работников порта были один погибший и пятеро пострадавших.