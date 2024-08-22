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    Хьюстон, у нас проблема: одна из крупнейших нефтяных компаний США Halliburton подверглась кибератаке

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    Одна из крупнейших нефтяных компаний США Halliburton подверглась кибератаке: об этом пишет 22 августа Reuters со ссылкой на источник.

    Работа компании на севере Хьюстона (штат Техас) была нарушена. Кибератака также повлияла на международные коммуникации Halliburton. Неназванная проблема затронула целый ряд систем, и в данный момент специалисты «усердно работают над оценкой причины и потенциального воздействия», говорится в заявлении Halliburton, которое оказалось в распоряжении РИА Новости.

    По словам анонимного источника Reuters, руководство компании попросило некоторых сотрудников не пользоваться интернетом.

    Halliburton Inc. была основана в 1919 году и в настоящее время представлена в более чем 70 странах. В компании работают более 40 тысяч человек. Halliburton Inc. занимается производством оборудования для бурения скважин, обслуживанием трубопроводов и резервуарных парков.

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    КибератакаHalliburtonНефтяная компания
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