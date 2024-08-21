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    Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков* приговорен к восьми годам лишения свободы по делу о «фейках»

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    Бывший депутат Государственной думы VI созыва (21 декабря 2011 года — 5 октября 2016 года), общественный деятель и политик Дмитрий Гудков приговорен к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима по делу о «фейках». Об этом 21 августа сообщает столичная прокуратура.

    Приговор Гудкову был вынесен заочно Хорошевским районным судом Москвы. Подсудимый находится в международном розыске.

    Как следует из пресс-релиза прокуратуры, суд признал Гудкова виновным по п. «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ — «Публичное распространение под видом достоверных сообщений ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ, по мотивам политической ненависти».

    Видеоролик с «ложными сведениями» о действиях Вооруженных сил России в ходе СВО Гудков опубликовал в своем канале на одном из видеохостингов, сказано в сообщении.

    Суд также лишил экс-депутата на 4 года права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, вести сайты и соцсети с использованием электронных или телекоммуникационных сетей.

    Уточняется, что приговор в законную силу еще не вступил. Срок отбытия наказания будет исчисляться с момента экстрадиции Гудкова в РФ либо с момента его задержания в России, уточняет пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

    Оппозиционный политик покинул Россию в 2021 году.

    *Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

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    Дмитрий ГудковПриговорСудПрокуратураДело о фейкахВС РФСВО
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