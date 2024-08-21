Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков* приговорен к восьми годам лишения свободы по делу о «фейках»

Бывший депутат Государственной думы VI созыва (21 декабря 2011 года — 5 октября 2016 года), общественный деятель и политик Дмитрий Гудков приговорен к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима по делу о «фейках». Об этом 21 августа сообщает столичная прокуратура.

Приговор Гудкову был вынесен заочно Хорошевским районным судом Москвы. Подсудимый находится в международном розыске.

Как следует из пресс-релиза прокуратуры, суд признал Гудкова виновным по п. «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ — «Публичное распространение под видом достоверных сообщений ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ, по мотивам политической ненависти».