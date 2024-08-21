Трасса Е95 не простила опасный обгон. Двойной прыжок в кювет попал на видео

Два автомобиля столкнулись на автодороге Петербург — Псков (Р-23, она же Е95). Об аварии рассказали 21 августа «Фонтанке» полиция и подписчик группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По его словам, очевидцы спасали пожилую пассажирку.



По данным полиции, ДТП с участием автомобиля Mitsubishi Lancer произошло вчера около 14:30 на 86-м километре трассы Е95 в районе деревни Кузнецово (Лужский район Ленобласти). Никто не пострадал.

