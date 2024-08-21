Трасса Е95 не простила опасный обгон. Двойной прыжок в кювет попал на видео

Два автомобиля столкнулись на автодороге Петербург — Псков (Р-23, она же Е95). Об аварии рассказали 21 августа «Фонтанке» полиция и подписчик группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По его словам, очевидцы спасали пожилую пассажирку.
По данным полиции, ДТП с участием автомобиля Mitsubishi Lancer произошло вчера около 14:30 на 86-м километре трассы Е95 в районе деревни Кузнецово (Лужский район Ленобласти). Никто не пострадал.
По словам очевидца, пострадавшая все-таки была — пожилая женщина. Возможно, ее не стали госпитализировать, поэтому не внесли в статистику. ДТП случилось рядом с ремонтируемым участком, где действует реверсивное движение. Судя по видео, водитель обгонял машины, стоящие в очереди перед реверсом, и когда навстречу поехал поток, дотянул до последнего. В спешке уходя направо в свой ряд, он зацепил соседа и вместе с ним слетел в кювет.
«В «Лансере» пострадала бабушка. Она была на заднем ряду и не пристегнута. Машина упала в канаву с водой и перевернулась на крышу. Хорошо, что воды было мало, и она не представляла угрозы. Чтобы достать бабушку, пришлось перевернуть машину на колёса (двери были зажаты с двух сторон)», — рассказывает очевидец Антон.
Точные обстоятельства ДТП выясняются.