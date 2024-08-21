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    Кирпичи летали на припаркованные машины ночью в Шушарах. Нетрезвый «дискобол» задержан

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    Прошедшей ночью жителям поселка Шушары было не до сна. На Московском шоссе один из местных жителей, предварительно, кидал с верхних этажей дома кирпичи на припаркованные машины. Об этом 21 августа сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

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    В среду в районе трех часов ночи жительница Пушкинского района сообщила в полицию, что с верхних этажей дома № 288 кто-то кидает кирпичи. На место происшествия приехали правоохранители. Они задержали предполагаемого метателя. Им оказался 28-летний мужчина, живущий во второй парадной указанного дома. Ночью задержанный был пьян.

    «Возле второй парадной обнаружены два повреждённых автомобиля «Шкода Фабия» и «Форд». Злоумышленник доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и об избрании в отношении него меры пресечения», — сообщили в пресс-службе полиции.

    Судя по фотографиям, которые «Фонтанке» прислал читатель, у машин пробиты лобовое стекло и капот.

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