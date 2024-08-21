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    Пряталась от родителей в туалете. В Буграх девочку госпитализировали после избиения

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    Полиция разбирается в обстоятельствах избиения 15-летней жительницы Ленобласти, которая накануне позвонила на телефон доверия и попросила спасти ее от матери и отчима. Об этом «Фонтанке» стало известно 21 августа.

    Девочка сообщила оператору, что находится в опасности и закрылась в туалете. По словам подростка, ее родители выпили и начали ей угрожать, отчим же якобы распускал руки. Заявительница уточнила, что не знает номера квартиры. Раньше она жила с бабушкой, к родителям приехала, так как готовится к поступлению в колледж.

    Потерпевшей помогли выбраться и доставили в больницу. В медицинском учреждении у девочки диагностировали перелом ребра, а также следы побоев в виде ушибов. Пациентка сказала, что избивала ее мать.

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