    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 17

    2 м/с, вос

    764мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.69eur100.2

    «Лексус» размочалил «Мерседес» на М-11

    3546
    обсудить

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    Серьёзное ДТП произошло на платной автодороге М-11 «Нева» (Москва — Петербург) минувшим вечером на территории Новгородской области. Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» и УГИБДД Новгородской области.

    ПоделитьсяПоделиться

    По предварительным данным полиции, в 19:10 на 398-м километре трассы, в Окуловском районе, 40-летний мужчина на «Лексусе RX300» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутный легковой «Мерседес Бенц». Пострадала пассажирка «Мерседеса» — 33-летняя женщина. Её на скорой доставили в Валдайский многопрофильный медицинский центр СЗОНКЦ им. Л.Г. Соколова.

    На кадрах в «ДТП и ЧП» — ликвидация последствий аварии. По словам очевидцев, она случилась в направлении Петербурга перед съездом в Стегново.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПМ-11ДТП на М-11Трасса М-11
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close