«Лексус» размочалил «Мерседес» на М-11

Серьёзное ДТП произошло на платной автодороге М-11 «Нева» (Москва — Петербург) минувшим вечером на территории Новгородской области. Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» и УГИБДД Новгородской области .

По предварительным данным полиции, в 19:10 на 398-м километре трассы, в Окуловском районе, 40-летний мужчина на «Лексусе RX300» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутный легковой «Мерседес Бенц». Пострадала пассажирка «Мерседеса» — 33-летняя женщина. Её на скорой доставили в Валдайский многопрофильный медицинский центр СЗОНКЦ им. Л.Г. Соколова.



На кадрах в «ДТП и ЧП» — ликвидация последствий аварии. По словам очевидцев, она случилась в направлении Петербурга перед съездом в Стегново.

