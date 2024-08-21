Блинкен заявил, что Израиль согласился вывести часть военных из сектора Газа

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Иерусалим одобрил пункт соглашения о прекращении огня в секторе Газа, предусматривающий вывод части подразделений ЦАХАЛ с территории анклава. Территории и график, по словам Блинкена, предстоит согласовать, передаёт CNN.



Блинкен и другие официальные лица США отказались вдаваться в подробности предложения, выдвинутого США на прошлой неделе. Соглашение о прекращении огня предусматривает три этапа и в конечном итоге — полный вывод Армии обороны Израиля из сектора Газа.



В рамках ближневосточного турне, посвященного урегулированию ситуации в секторе Газа, вечером 20 августа Блинкен прибыл в Катар и провел переговоры с эмиром Тамимом бен Хамадом аль Тани. Обсуждался американский план по прекращению огня и возвращению израильских заложников, который, как отмечают в США, учитывает пожелания и Израиля, и ХАМАС.

