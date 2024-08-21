Блинкен заявил, что Израиль согласился вывести часть военных из сектора Газа

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Иерусалим одобрил пункт соглашения о прекращении огня в секторе Газа, предусматривающий вывод части подразделений ЦАХАЛ с территории анклава. Территории и график, по словам Блинкена, предстоит согласовать, передаёт CNN.
Блинкен и другие официальные лица США отказались вдаваться в подробности предложения, выдвинутого США на прошлой неделе. Соглашение о прекращении огня предусматривает три этапа и в конечном итоге — полный вывод Армии обороны Израиля из сектора Газа.
В рамках ближневосточного турне, посвященного урегулированию ситуации в секторе Газа, вечером 20 августа Блинкен прибыл в Катар и провел переговоры с эмиром Тамимом бен Хамадом аль Тани. Обсуждался американский план по прекращению огня и возвращению израильских заложников, который, как отмечают в США, учитывает пожелания и Израиля, и ХАМАС.
«Соглашение очень четко определяет график и места вывода войск Армии обороны Израиля из Газы, и Израиль согласился на это»,— сказал Блинкен на пресс-конференции перед отъездом из Катара.
Он заявил, что как только ХАМАС согласится на это предложение, «будет очень важно, чтобы каждый сделал все необходимое, чтобы проявить гибкость и гарантировать, что мы сможем согласовать реализацию».
При этом израильские СМИ передали слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что Израиль не покинет Филадельфийский коридор вдоль границы Египта и сектора Газа и коридор Нецарим, который делит сектор пополам, «несмотря на оказываемое давление».