Генпрокуратура попросила наложить арест на российские активы Raven Property Group

Российские активы британской инвестиционной компании Raven Property Group Limited могут быть арестованы по иску Генеральной прокуратуры РФ, если суд признает ничтожной сделку по их передаче местному менеджменту, 20 августа сообщает РИА Новости Недвижимость. Также гособвинители потребовали взыскать в доход государства акции и доли компании, которые находятся во владении истцов после заключения этих сделок.





Генпрокуратура выявила причастность Raven Property Group Limited к незаконному установлению контроля над стратегическими обществами и факты нарушения законодательства о специальных экономических мерах и обратилась с иском в арбитраж «в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства», пишет «Коммерсантъ».



По мнению гособвинителей, компания целенаправленно скупала в России компании, владеющие транспортными терминалами, и в нарушение законодательства не уведомляла власти и не заручалась их согласием на сделки. В результате в созданную корпорацию ГК «Рейвен Раша» вошли 17 принадлежащих Raven Property Group Limited компаний в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Петербурге и Ростове-на-Дону. В частности, в городе на Неве ГК «Рейвен Раша» принадлежат логистические парки «Гориго» (площадь 86 тыс. кв. м ), «Пулково» ( 36,5 тыс. кв. м ), «Шушары» ( 147,7 тыс. кв. м ) и бизнес-центр «Константа» ( 15,5 тыс. кв. м ).



В 2022 году Raven Property Group Limited присоединилась к антироссийским санкциям и отказалась вести деятельность в РФ, тем не менее доходы выводила за границу — гособвинители зафиксировали перевод активов более чем на 3 млрд рублей.

