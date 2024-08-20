Шесть машин и прицеп столкнулись на трассе «Сортавала», пострадали трое

За сутки 19 августа в Петербурге зарегистрировано 238 ДТП, в том числе 11 серьёзных, в которых пострадали восемь взрослых и два ребёнка и один человек погиб. В Ленинградской области — 70 ДТП, в девяти из которых пострадали 11 взрослых и один ребёнок (без летальных случаев). Об этом 20 августа сообщает управление Госавтоинспекции по городу и области.

Две крупные аварии были в Выборгском и Всеволожском районах Ленобласти. В каждой пострадали по три человека.



Как сообщает 20 августа Леноблпожспас, около 8 часов утра на 10-м километре трассы А-121 «Сортавала», в Агалатовском сельском поселении, столкнулись ехавшие попутно шесть легковых автомобилей и один прицеп. Это были Mitsubishi Pajero, LADA Vesta, Mazda CX-5, Volvo T3, Toyota Solara и LADA Granta с легковым прицепом. Трое пострадавших были доставлены в ГБУЗ ЛО Первомайская.

