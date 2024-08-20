    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    2 м/с, зап

    764мм

    54%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.54eur98.94

    Шесть машин и прицеп столкнулись на трассе «Сортавала», пострадали трое

    2380
    4 комментария

    За сутки 19 августа в Петербурге зарегистрировано 238 ДТП, в том числе 11 серьёзных, в которых пострадали восемь взрослых и два ребёнка и один человек погиб. В Ленинградской области — 70 ДТП, в девяти из которых пострадали 11 взрослых и один ребёнок (без летальных случаев). Об этом 20 августа сообщает управление Госавтоинспекции по городу и области.

    ПоделитьсяПоделиться

    Две крупные аварии были в Выборгском и Всеволожском районах Ленобласти. В каждой пострадали по три человека.

    Как сообщает 20 августа Леноблпожспас, около 8 часов утра на 10-м километре трассы А-121 «Сортавала», в Агалатовском сельском поселении, столкнулись ехавшие попутно шесть легковых автомобилей и один прицеп. Это были Mitsubishi Pajero, LADA Vesta, Mazda CX-5, Volvo T3, Toyota Solara и LADA Granta с легковым прицепом. Трое пострадавших были доставлены в ГБУЗ ЛО Первомайская.

    Около 17 часов на 5-м километре Цвелодубовского шоссе, в районе Рощино, лоб в лоб сошлись ВАЗ-21099 и «Волга Сайбер». Травмы получили оба водителя и пассажир «Волги», спасателям пришлось деблокировать пострадавших, сообщал портал 47news.

    ПоделитьсяПоделиться

    Единственное смертельное ДТП случилось ночью в поселке Тярлево (Пушкинский район Петербурга). Как писала «Фонтанка», там погиб скутерист, столкнувшись с автобусом.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПДТП в ПетербургеДТП в ЛенобластиМассовое ДТП
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close