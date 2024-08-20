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    В Петербурге появится ещё один избирательный участок в честь участника СВО

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    Городская избирательная комиссия утвердила наименование избирательного участка № 1326 в Московском районе. Ему присвоят имя Петра Шмелева.

    Как сообщил на заседании 20 августа глава избиркома Максим Мейксин, заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Пётр Шмелев ушел защищать родину, в начале июня этого года погиб, награжден орденом Мужества.

    Согласие назвать в честь него избирательный участок дала супруга Шмелева.

    В начале августа избирком решил также присвоить избирательному участку № 1592 имя Григория Чубко, также погибшего на СВО.

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