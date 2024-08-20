«Летун жив». Легковая машина на «Сортавале» врезалась в грузовик и в отбойник

Серьёзное ДТП произошло утром 20 августа на автодороге А-121 «Сортавала» в Ленинградской области.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 8 часов поступила информация о ДТП на 55-м километре. Столкнулись попутные легковой и грузовой автомобили, после чего легковушка врезалась в барьерное ограждение. Пострадал один человек.
«50 км до Питера. [В] 7:00 влетел в самосвал. Стоял на обочине. Летун жив, скорая как раз ехала следом», — рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».