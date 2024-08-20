    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 20

    0 м/с, штиль

    764мм

    60%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.54eur98.94

    «Летун жив». Легковая машина на «Сортавале» врезалась в грузовик и в отбойник

    1331
    1 комментарий

    Серьёзное ДТП произошло утром 20 августа на автодороге А-121 «Сортавала» в Ленинградской области.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 8 часов поступила информация о ДТП на 55-м километре. Столкнулись попутные легковой и грузовой автомобили, после чего легковушка врезалась в барьерное ограждение. Пострадал один человек.

    «50 км до Питера. [В] 7:00 влетел в самосвал. Стоял на обочине. Летун жив, скорая как раз ехала следом», — рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПДТП с грузовикомТрасса А-121 СортавалаДТП в Ленобласти
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close