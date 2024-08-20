За неделю жители Курской области подали в Красный Крест более 1500 заявок на поиск пропавших

Жители Курской области с 11 по 19 августа подали в Российский Красный Крест более 1500 заявок на поиск исчезнувших людей, 100 из них были найдены. Об этом 20 августа пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу РКК.



В поисковый отряд «Лиза алерт» с начала месяца поступило 779 заявок по Курской области, в том числе повторные (когда заявки по одному пропавшему поданы несколькими людьми или через разные организации). Закрыты со статусом «Найден. Жив» 111 заявок, сообщила пресс-служба объединения.



Ни одна волонтерская организация на территории региона не берет деньги за поиск пропавшего человека, заявили в РКК. Деньги начали активно вымогать мошенники. Мошенники, как поясняют в РКК, рассказывают потерпевшим, что родственник якобы найден, называют его особые приметы. 14 августа оперштаб Курской области призвал жителей не выкладывать данные о пропавших в целях безопасности. «Лиза алерт» перестала публиковать данные об исчезнувших людях в Курской области. На прошлой неделе соцсеть «ВКонтакте» по решению Генпрокуратуры заблокировала группу «Суджа — поиск людей», так как информацию о пропавших жителях собирают для шантажа и распространения дезинформации.

