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    Жесткая посадка в Сочи. Самолет из Петербурга прочесал хвостом по посадочной полосе

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    Самолет Боинг 737-800 авиакомпании Smartavia, в воскресенье выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Сочи, совершил жесткую посадку. По предварительным данным, как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе авиакомпании 19 августа, хвостовая часть самолета задела взлетно-посадочную полосу (ВПП).

    Авиаторщина / Telergam

    На борту самолета находились 189 пассажиров и семь членов экипажа. Комиссия Росавиации проведет расследование инцидента. Специалисты осмотрят судно и выдадут заключение.

    Пока самолет отстранили от полетов. Из-за этого авиакомпании придется изменить свое расписание на ближайшее время.

    «Некоторые рейсы по маршрутной сети будут задержаны в отправлении. Для выполнения регулярного рейса из Сочи было предоставлено резервное воздушное судно», - рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Smartavia.

    Авиационные власти уже знают о произошедшем, заключили в авиакомпании.

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