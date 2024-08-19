Жесткая посадка в Сочи. Самолет из Петербурга прочесал хвостом по посадочной полосе

Самолет Боинг 737-800 авиакомпании Smartavia, в воскресенье выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Сочи, совершил жесткую посадку. По предварительным данным, как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе авиакомпании 19 августа, хвостовая часть самолета задела взлетно-посадочную полосу (ВПП).

Пока самолет отстранили от полетов. Из-за этого авиакомпании придется изменить свое расписание на ближайшее время.

На борту самолета находились 189 пассажиров и семь членов экипажа. Комиссия Росавиации проведет расследование инцидента. Специалисты осмотрят судно и выдадут заключение.

«Некоторые рейсы по маршрутной сети будут задержаны в отправлении. Для выполнения регулярного рейса из Сочи было предоставлено резервное воздушное судно», - рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Smartavia.

Авиационные власти уже знают о произошедшем, заключили в авиакомпании.