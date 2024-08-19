Историк архитектуры расскажет о скрытой стороне жизни петербургских фонтанов

В Петербурге есть фонтан, в котором танцуют балет, есть фонтан с растущими цветами, фонтан-танк и фонтан с фонарём. В XVIII веке развивать фонтанное искусство у нас было куда сложнее, чем в теплой Европе, так что петербургские образцы изумляли не только красотой. Современные удивляют не меньше. Об этом узнаем 22 августа на экскурсии ДК Лурье. 8+



Фонтан во Введенском сквере на Загородном проспекте. Фото: Михаил Огнев, «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В 1706 году Петр I несколько раз наведывался в Смоленск: были опасения, что шведы (шла Северная война) могут и до этого города добраться. Царь руководил укреплением фортификаций, а в перерывах усердно изучал фонтанное дело. Оно заинтересовало его еще во времена Великого посольства. По-итальянски «фонтан» — fontana, и на русском слово поначалу было женского рода, хотя и происходит от имени античного бога водных источников Фонса (или Фонта, или Фонтана), сына бога Януса и нимфы Ютурны. Когда Петр Алексеевич в Смоленске читал книги о фонтанном искусстве, в Петербурге уже создавались первые образцы — в Летнем саду. В честь них река Фонтанка и названа.



Фонтаны кажутся безусловными доминантами в городе, однако в ДК Лурье уверяют: «многие фонтаны прячутся от людей как настоящее сокровище или грибы в лесу и не раскрывают своих секретов». 22 августа на экскурсии «Жизнь фонтана на широте Магадана» историк архитектуры ХХ века Дмитрий Гусаров по пути от фонтана «Лебединое озеро» до фонтана «Русалочка» расскажет, какие районы Петербурга самые «офонтаненные», только ли для украшения служат фонтаны и как они зимуют. Подробности на сайте ДК Лурье. Начало в 16:00.



Александра Шеромова

