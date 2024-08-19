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    В Свердловской области нашли тела семьи рыбаков. На них мог обрушиться берег

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    В Свердловской области 18 августа на рыбалке погибла семья. Супруги Запольские прибыли на берег реки Карабашки в Тавде, но позже их обнаружили мертвыми.

    Глава Тавды Валентин Миронов рассказал, что одно тело было найдено в воде, а второе у машины. Женщина стояла на берегу реки, который, вероятно, обвалился.

    «В этот момент женщина стояла на берегу, мужчина попытался помочь и вытащить супругу, но берег в том месте крутой. В результате и женщина утонула, а у мужчины отказало сердце», — цитирует слова Миронова телеграм-канал «PRO город Тавда».

    Известно, что Любови Запольской было 75 лет. Валерий был на год старше. Родственница погибших рассказала коллегам из E1, что супруги были заядлыми рыбаками. На берегу реки они находились одни, поэтому никто не видел, что именно произошло. Вскрытие пока не проводили.

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