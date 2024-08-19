В Свердловской области нашли тела семьи рыбаков. На них мог обрушиться берег

В Свердловской области 18 августа на рыбалке погибла семья. Супруги Запольские прибыли на берег реки Карабашки в Тавде, но позже их обнаружили мертвыми.



Глава Тавды Валентин Миронов рассказал, что одно тело было найдено в воде, а второе у машины. Женщина стояла на берегу реки, который, вероятно, обвалился.

«В этот момент женщина стояла на берегу, мужчина попытался помочь и вытащить супругу, но берег в том месте крутой. В результате и женщина утонула, а у мужчины отказало сердце», — цитирует слова Миронова телеграм-канал «PRO город Тавда».