Шляпу Индианы Джонса продали за 630 000 долларов

Культовую шляпу Индианы Джонса, которую носил актер Харрисон Форд в фильме 1984 года «Индиана Джонс и храм судьбы», продали на аукционе за 630 тысяч долларов. Об этом стало известно в субботу, 17 августа, из публикации журнала People.
Аукцион прошел в Лос-Анджелесе. Эта фетровая шляпа была специально изготовлена для второй части серии фильмов про Индиану Джонса. Она появлялась в кадрах фильма и закулисных съемках.
Также шляпу носил каскадер Дин Ферранди. Она попала на аукцион из его личной коллекции.
Шляпа отличается от той, в которой Харрисон Форд появлялся в первой части «Индиана Джонс: в поисках утраченного ковчега». Она имеет более вытянутую форму, еще на ней есть инициалы главного героя IJ.