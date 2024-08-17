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    Шляпу Индианы Джонса продали за 630 000 долларов

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    Культовую шляпу Индианы Джонса, которую носил актер Харрисон Форд в фильме 1984 года «Индиана Джонс и храм судьбы», продали на аукционе за 630 тысяч долларов. Об этом стало известно в субботу, 17 августа, из публикации журнала People.

    Фото: кадр с сайта propstoreauction.com
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    Аукцион прошел в Лос-Анджелесе. Эта фетровая шляпа была специально изготовлена для второй части серии фильмов про Индиану Джонса. Она появлялась в кадрах фильма и закулисных съемках.

    Также шляпу носил каскадер Дин Ферранди. Она попала на аукцион из его личной коллекции.

    Шляпа отличается от той, в которой Харрисон Форд появлялся в первой части «Индиана Джонс: в поисках утраченного ковчега». Она имеет более вытянутую форму, еще на ней есть инициалы главного героя IJ.

    Фото: кадр с сайта propstoreauction.com

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