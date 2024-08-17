Адвокат участника нападения на «Крокус» просит суд отпустить подзащитного из СИЗО

Защита участника нападения на «Крокус сити холл» Мухаммадсобира Файзова попросила отпустить его из СИЗО из-за полученного тяжелого ранения. Он после теракта передвигается на инвалидной коляске. Об этом в субботу, 17 августа , сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

«Судом не принято во внимание состояние здоровья Файзова М. З ., не принято во внимание, что Файзов передвигается в инвалидной коляске, нуждается в лечении, а явка Файзова к следователю и в суд может быть обеспечена и другими мерами пресечения», — говорится в одном из решений по апелляции на арест обвиняемого.

