Адвокат участника нападения на «Крокус» просит суд отпустить подзащитного из СИЗО

Защита участника нападения на «Крокус сити холл» Мухаммадсобира Файзова попросила отпустить его из СИЗО из-за полученного тяжелого ранения. Он после теракта передвигается на инвалидной коляске. Об этом в субботу,
«Судом не принято во внимание состояние здоровья
Однако Мосгорсуд все же счел, что у него нет медицинских противопоказаний для содержания в СИЗО.
До теракта в «Крокус сити холле» 19-летний Файзов работал парикмахером в Ивановской области. Он приобрел патент и легально осуществлял трудовую деятельность.