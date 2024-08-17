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    Адвокат участника нападения на «Крокус» просит суд отпустить подзащитного из СИЗО

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    Защита участника нападения на «Крокус сити холл» Мухаммадсобира Файзова попросила отпустить его из СИЗО из-за полученного тяжелого ранения. Он после теракта передвигается на инвалидной коляске. Об этом в субботу, 17 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

    «Судом не принято во внимание состояние здоровья Файзова М. З., не принято во внимание, что Файзов передвигается в инвалидной коляске, нуждается в лечении, а явка Файзова к следователю и в суд может быть обеспечена и другими мерами пресечения», — говорится в одном из решений по апелляции на арест обвиняемого.

    Однако Мосгорсуд все же счел, что у него нет медицинских противопоказаний для содержания в СИЗО.

    До теракта в «Крокус сити холле» 19-летний Файзов работал парикмахером в Ивановской области. Он приобрел патент и легально осуществлял трудовую деятельность.

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