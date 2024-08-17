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    Как избавиться от домашней мошки: проверенные и эффективные способы

    Вам помогут средства из магазина и немного народной мудрости

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    2 комментария
    Если на улице от мошки легко отмахнуться, то дома вы так просто не отделаетесь
    Если на улице от мошки легко отмахнуться, то дома вы так просто не отделаетесьФото: Алексей Волхонский / V1.RU
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    Чем бывает неприятно лето, так это мошками, которые могут появиться дома и разрастись до целой армии за один-два дня. Обычно, чтобы избавиться от непрошенных гостей, достаточно убрать источник — самые фрукты или овощи, возле которых они обычно собираются на пир. Но, увы, это не всегда помогает. И тогда наступает время предпринять активные действия.

    Способы устранения домашней мошки

    Чтобы решить проблему с мошкарой, внезапно появившейся дома, для начала нужно разобраться, что это за насекомые и откуда они берутся. Вот с какими представителями мошкары мы обычно сталкиваемся:

    • дрозофила — коричневая надоедливая маленькая мошка, которая появляется в доме вместе с подпорченными фруктами, чаще всего обитает в мусорном ведре;
    • сциарида — насекомое, которое питается грибами, развивающимися в субстрате под растительностью в горшках, по виду напоминает маленького комара;
    • канализационная мушка — насекомое обживается в канализационных трубах, где давно не проводилась санация, ее черное тело покрыто волосками.

    Простейшее решение — устранить источник. В случае дрозофилов будет достаточно вынести всё порченое из помещения на свалку, горшки со сциаридой следует обработать инсектицидом или заменить весь субстрат. В случае с канализационной мушкой следует провести санацию — залить все сливные отверстия специализированной химией.

    Но если это вдруг не помогло, понадобятся дополнительные меры. Обратимся за ними к народной мудрости.

    Народные способы избавления от мошки

    Народная мудрость гласит: не можешь победить — возглавь. Но если возглавить стадо мошек у вас не получается, будьте готовы делать ловушки. Таких вариантов несколько.

    Мошек притягивают пустые бутылки из-под пива или вина. Играйте на мушиных слабостях. Оставьте одну такую бутылку открытой на некоторое время, и вот у вас партсобрание мошек в отдельно взятой бутылке. Если количество собравшихся вас устраивает, закрывайте тару, пока никто не разлетелся, и отправляйте ее на свалку.

    Еще одна слабость мошек — дрожжевой раствор с добавлением сахара. Пропорции неважны. Главное, чтобы было сладко. Это же, скорее всего, будет последний пир мошек в вашей квартире. Так что не скупитесь. Наливайте угощение в любую емкость (закрывающуюся — так что подготовьте крышку заранее) и оставляйте по аналогии с предыдущим способом. Насекомые будут рады слететься на ловушку, что вы для них приготовили.

    Не менее привлекательным для мошки выглядит мед. Чтобы избавиться насекомых, будет достаточно намазать тонким слоем меда картонку и оставить ее в комнате, которую насекомые облюбовали больше остальных. Они просто туда влипнут, так что вам останется только организовать переезд задержавшимся и расплодившимся нелегалам.

    Отпугнуть надоедливое насекомое помогут также полынь, лаванда и пижма. В виде засушенных букетов. Кроме того, против мошки эффективны гвоздика (пряность), камфора и практически все популярные эфирные масла. Советуют на кухне разложить свежий корень хрена — его специфический запах также поможет отогнать дрозофилу. А еще мошки не любят герань. Если поставить этот цветок на подоконнике, то в ближайшем пространстве этих насекомых не будет.

    Магазинные средства от мошек

    Средства избавления от мошек можно найти в магазине. В первую очередь в голову приходит дихлофос. Это действительно надежный способ уничтожить большое скопление насекомых, причем не только мошек. Но это средство не всегда применимо, да и выгонит самих жителей из помещения на несколько часов.

    Не хуже дихлофоса устранить мошек помогут следующие средства:

    • фумигаторы — репелленты и инсектициды, состав обычно безопасен для человека, а мошкара гибнет под его воздействием или будет отогнана;
    • липкие ленты, пропитанные аттрактантом — вы их подвешиваете, насекомые к ним прилипают и остаются на полосе, придется подождать, но не слишком долго;
    • липкие пластины — средства аналогичные ленте, но их не подвешивают, а раскладывают в тех местах, где мошки водится больше всего.

    Все способы избавления от мошек достаточно действенны. Однако самый надежный — профилактика. Лучше всего помогает от мошкары порядок в помещении и регулярная санация. Также особое внимание следует уделить проветриванию и режиму полива цветов, ведь во влажной и застоявшейся среде мошки чувствуют себя лучше всего.

    Если на улице от мошки легко отмахнуться, то дома вы так просто не отделаетесь
    Если на улице от мошки легко отмахнуться, то дома вы так просто не отделаетесьФото: Алексей Волхонский / V1.RU

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