Икона, мосты и кино. Новые перекрытия ждут водителей в центре Петербурга

Сразу несколько мероприятий и киносъемок перекроют улицы в центре Петербурга на грядущей неделе. Изменения в том числе ждут набережные Фонтанки, Мойки и канала Грибоедова.
С 20 по 24 августа ограничат парковку возле Казанского кафедрального собора в связи с мероприятиями, посвященными пребыванию в нем Казанской иконы Божией Матери, сообщает
На набережной канала Грибоедова в свою очередь водителей подвинет музыкальный фестиваль «Ленинградские мосты».
В пятницу, 23 августа, для съемок художественного фильма «Царь ночи» с полуночи
А съемки второго сезона сериала «Волшебный участок» будут перекрывать улицы несколько дней. Для движения транспорта закроют:
- с 06:00 до 23:59 21 августа — набережную Мойки от
дома 96до Прачечного переулка;
- с 07:00 до 15:00 22 августа — нечетную сторону набережной Мойки от
дома 11до набережной Зимней канавки, четную сторону от Певческого моста до Конюшенного переулка, Конюшенный и Мошков переулки;
- с 08:00 до 21:00 26 августа — пересечение набережной Карповки с улицей Всеволода Вишневского.
Движение будут останавливать не более чем на 10 минут в час. Кроме того,
Также введут запрет парковки:
- с 00:00 до 23:59 21 августа — на набережной Мойки от улицы Глинки до Прачечного переулка;
- с 00:00 до 15:00 22 августа — в Мошковом переулке от
дома 4до дома 6и вдоль дома 8, на набережной Мойки от дома 11до Мошкова переулка;
- с 00:00 до 23:59 26 августа — на улице Профессора Попова от
дома 37до Иоанновского переулка и набережной Карповки у дома 22по улице Всеволода Вишневского.