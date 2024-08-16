Икона, мосты и кино. Новые перекрытия ждут водителей в центре Петербурга

Сразу несколько мероприятий и киносъемок перекроют улицы в центре Петербурга на грядущей неделе. Изменения в том числе ждут набережные Фонтанки, Мойки и канала Грибоедова.



С 20 по 24 августа ограничат парковку возле Казанского кафедрального собора в связи с мероприятиями, посвященными пребыванию в нем Казанской иконы Божией Матери, сообщает 16 августа комитет по транспорту Петербурга. С полуночи 20 августа до 16:00 24 августа будет запрещена остановка транспорта на Казанской улице от Невского проспекта до Казанской площади и на Казанской площади вдоль дома 2 от Казанской улицы до набережной канала Грибоедова.