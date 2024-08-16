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    Икона, мосты и кино. Новые перекрытия ждут водителей в центре Петербурга

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    Сразу несколько мероприятий и киносъемок перекроют улицы в центре Петербурга на грядущей неделе. Изменения в том числе ждут набережные Фонтанки, Мойки и канала Грибоедова.

    С 20 по 24 августа ограничат парковку возле Казанского кафедрального собора в связи с мероприятиями, посвященными пребыванию в нем Казанской иконы Божией Матери, сообщает 16 августа комитет по транспорту Петербурга. С полуночи 20 августа до 16:00 24 августа будет запрещена остановка транспорта на Казанской улице от Невского проспекта до Казанской площади и на Казанской площади вдоль дома 2 от Казанской улицы до набережной канала Грибоедова.

    На набережной канала Грибоедова в свою очередь водителей подвинет музыкальный фестиваль «Ленинградские мосты». С 00:00 22 августа до 00:00 26 августа перекроют проезд по участкам от Гороховой улицы до улицы Ломоносова и от набережной Мойки до Конюшенной площади.

    Фото: комитет по транспорту Петербурга
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    В пятницу, 23 августа, для съемок художественного фильма «Царь ночи» с полуночи до 23 часов сузят проезжую часть набережной Фонтанки от дома 12 до дома 24. Кроме того, до 6 часов утра там будет запрещено парковаться.

    А съемки второго сезона сериала «Волшебный участок» будут перекрывать улицы несколько дней. Для движения транспорта закроют:

    • с 06:00 до 23:59 21 августа — набережную Мойки от дома 96 до Прачечного переулка;
    • с 07:00 до 15:00 22 августа — нечетную сторону набережной Мойки от дома 11 до набережной Зимней канавки, четную сторону от Певческого моста до Конюшенного переулка, Конюшенный и Мошков переулки;
    • с 08:00 до 21:00 26 августа — пересечение набережной Карповки с улицей Всеволода Вишневского.
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    Движение будут останавливать не более чем на 10 минут в час. Кроме того, с 08:00 до 21:00 26 августа будет сужена проезжая часть набережной Карповки у дома 22 по улице Всеволода Вишневского.

    Также введут запрет парковки:

    • с 00:00 до 23:59 21 августа — на набережной Мойки от улицы Глинки до Прачечного переулка;
    • с 00:00 до 15:00 22 августа — в Мошковом переулке от дома 4 до дома 6 и вдоль дома 8, на набережной Мойки от дома 11 до Мошкова переулка;
    • с 00:00 до 23:59 26 августа — на улице Профессора Попова от дома 37 до Иоанновского переулка и набережной Карповки у дома 22 по улице Всеволода Вишневского.
    Фото: комитет по транспорту Петербурга

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