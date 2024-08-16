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    Путин посетит Азербайджан для переговоров по стратегическому партнерству

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    Президент РФ Владимир Путин отправится в Азербайджан с государственным визитом, который продлится с 18 по 19 августа. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщает пресс-служба Кремля.

    Владимир Путин будет находиться в Азербайджане в течение двух дней.

    В ходе визита пройдет обсуждение перспектив развития стратегического партнёрства и союзнических отношений между Россией и Азербайджаном. Помимо этого, будут рассмотрены актуальные международные и региональные вопросы.

    Как отмечают в пресс-службе Кремля, по итогам поездки президента РФ в республику планируется принять Совместное заявление глав государств, а также подписать межправительственные и другие документы.

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