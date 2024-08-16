Минобороны: ВС РФ отражали атаки ВСУ, били по технике и резервам противника

В Минобороны РФ 16 августа отчитались о боевых действиях в Курской области за последние сутки. Как отметили в ведомстве, при помощи подразделений группировки войск «Север», беспилотников и артиллерии удалось отразить атаку штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении села Русского Поречного. Также российские войска отбили атаку ВСУ у границы в направлении Гордеевки. В Минобороны РФ заявили, что ВСУ пытались проникнуть вглубь российской территории — в районах 1 км западнее Анастасьевки и 1,5 км юго-восточнее Каучука. Однако противник был уничтожен. Кроме того, ВС РФ нанесли удар по 22-й и 61-й механизированным, 95-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ и 129-й бригаде теробороны в районах Александрии, Снагости, Мирного, Казачьей Локни, Коренево, Плехово и Пушкарного.

Также в министерстве сообщили, что оперативно-тактическая авиация нанесла удары по резервам ВСУ, складам боеприпасов и горючего в районах Юрьево, Хотени, Ворожбы, Иволжанки, Журавки и Бояро-Лежачи Сумской области.

Возле Юнаковки и Мирополье Сумской области ракетными ударами уничтожена техника ВСУ — три пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS, две транспортно-заряжающие машины и два автомобиля сопровождения.

За сутки потери ВСУ составили до 220 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, восемь бронетранспортеров и семь боевых бронированных машин, а также семь автомобилей, три пусковые установки РСЗО HIMARS, две транспортно-заряжающие машины и два орудия полевой артиллерии, отметили в Минобороны РФ.

Всего же за время боевых действий на курском направлении, по данным ведомства, противник потерял до 2860 военнослужащих, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 БМП, 213 боевых бронированных машин, 102 автомобиля, четыре ЗРК, шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS, две транспортно-заряжающие машины, 22 орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.



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