Иностранцы могут столкнуться с собеседованием при подаче на российскую визу

Теперь при подаче документов на получение визы в Россию иностранцы могут столкнуться с собеседованием. Об этом в пятницу, 16 августа, РИА Новости сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



Накануне, 15 августа, было подписано постановление правительства по вопросу оформления виз иностранцам. Его инициатором стал МИД России.



Согласно обновленному постановлению по визам РФ, теперь сотрудники российских дипломатических представительств и консульских учреждений могут проводить собеседования с иностранными гражданами в ходе рассмотрения их документов на получение визы в Россию.



Как объясняет Мария Захарова, собеседования позволят усилить работу по выявлению тех людей, пребывание которых в стране является нежелательным. Помимо этого такая практика также поможет контролировать въезд в Россию граждан из стран с высоким уровнем миграционной опасности или нестабильной социально-политической обстановкой.

