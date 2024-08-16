В ежеутреннем отчете Минобороны — лишь один регион

Минобороны отчитывается о пресечении ночных атак, в сообщении фигурирует только один регион — черноморский. За ночь 16 августа, по данным ведомства, дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили пять БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря, а дежурные огневые средства — два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов пять раз за ночь и утром сообщал о ракетной опасности. Информации о последствиях на его канале пока нет.

У губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова последнее сообщение — в 00:07, об обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Там никто не пострадал, но есть повреждения.