Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Оренбургской области

Грузовой поезд сошел с рельсов около железнодорожной станции Меновой двор в Оренбургской области. Об этом вечером
По данным ЮУЖД, примерно в 16:50 по местному времени (
Центральное МСУТ СКР
«К месту происшествия направлен восстановительный поезд со станции Оренбург. Причины схода устанавливаются. Угрозы экологической безопасности нет», — уточнили представители Южно-Уральской железной дороги.
Сход вагонов никак не повлиял на движение других поездов.
В Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ организовали проверку произошедшего по статье
«В качестве причин схода следствием рассматриваются версии о ненадлежащем техническом состоянии железнодорожного полотна или ходовой части железнодорожного состава», — уточнили в Центральном МСУТ СКР.
56.RU сообщает, что сошедшие с рельсов вагоны «задели здание, находящееся рядом с путями». В нем расположены гаражи и раздевалки.