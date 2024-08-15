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    Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Оренбургской области

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    Грузовой поезд сошел с рельсов около железнодорожной станции Меновой двор в Оренбургской области. Об этом вечером 15 августа сообщает официальный Telegram-канал Южно-Уральской железной дороги.

    Фото: Центральное МСУТ СКР
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    По данным ЮУЖД, примерно в 16:50 по местному времени (14:50 мск) шесть пустых вагонов из состава сошли с рельсов. Во время этого инцидента никто не пострадал.

    Центральное МСУТ СКР

    «К месту происшествия направлен восстановительный поезд со станции Оренбург. Причины схода устанавливаются. Угрозы экологической безопасности нет», — уточнили представители Южно-Уральской железной дороги.

    Сход вагонов никак не повлиял на движение других поездов.

    В Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ организовали проверку произошедшего по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).


    «В качестве причин схода следствием рассматриваются версии о ненадлежащем техническом состоянии железнодорожного полотна или ходовой части железнодорожного состава», — уточнили в Центральном МСУТ СКР.

    56.RU сообщает, что сошедшие с рельсов вагоны «задели здание, находящееся рядом с путями». В нем расположены гаражи и раздевалки.

    Фото: Центральное МСУТ СКР

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