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    Петербуржец, насмерть заваливший мусором рабочего, избежал наказания. Прокуратура вернула дело в суд

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    Прокуратура Петербурга добилась отмены решения суда о прекращении уголовного дела Максима Петровского. Его обвиняли в причинении смерти по неосторожности.

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    ЧП произошло днем 8 апреля 2023 года на строительном объекте, расположенном на Октябрьской набережной. Управляя погрузчиком, Петровский случайно выбросил строительный мусор в пухто, где в этот момент находился рабочий. Мужчина скончался.

    21 сентября 2023 года решением Невского районного суда уголовное дело в отношении Максима Петровского прекратили. Причиной этому стало примирение обвиняемого с родственником погибшего. Однако в городской прокуратуре решили оспорить судебный вердикт.

    «В кассационном представлении прокурор просил об отмене судебного решения, поскольку объектом преступления является жизнь человека», — отметили в телеграм-канале надзорного ведомства.

    Третий кассационный суд общей юрисдикции встал на сторону прокуратуры: постановление Невского районного суда и апелляционное решение Санкт-Петербургского городского суда отменили. Дело снова рассмотрят в Невском районном суде, но теперь материалы будет изучать другой состав суда.

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