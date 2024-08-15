В Ленобласти осудили мужчину за ДТП, в котором погиб его 7-летний сын. За руль водитель сел пьяным

Бокситогорский городской суд приговорил 35-летнего мужчину к 6 годам в колонии-поселении за смертельное ДТП, в котором погиб его сын. Напомним, авария случилась 15 апреля прошлого года под городом Пикалево в Бокситогорском районе.



Суд установил, что в районе СНТ «Металлург» мужчина не справился с управлением «ВАЗа», съехал в кювет и влетел в забор. За руль он сел пьяным.

В ДТП погиб пассажир автомобиля - 7-летний сын водителя. В машине он находился без детского кресла. В отношении водителя возбудили дело по статье «Нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом сообщили в СУ СКР по Ленинградской области 15 августа.