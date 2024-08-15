    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 22

    3 м/с, зап

    764мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.01eur100.31

    В Москве мужчина поджег машину Росгвардии с сотрудниками внутри

    4298
    5 комментариев

    Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело о покушении на жизнь сотрудников правоохранительного органа. На юго-западе столицы мужчина попытался спалить служебную машину Росгвардии.

    Все произошло 14 августа на Нагорной улице Москвы. По данным следствия, мужчина при помощи легковоспламеняющейся жидкости поджег машину Росгвардии, зная, что внутри находятся сотрудники ведомства, сообщает 15 августа пресс-служба столичного управления СК РФ.

    Росгвардейцы оперативно задержали фигуранта. Никто не пострадал. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Подозреваемого доставили в следственный отдел, с ним ведутся следственные действия.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МоскваПоджог автоРосгвардия
    ЛАЙК6
    СМЕХ14
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close