В Москве мужчина поджег машину Росгвардии с сотрудниками внутри

Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело о покушении на жизнь сотрудников правоохранительного органа. На юго-западе столицы мужчина попытался спалить служебную машину Росгвардии.
Все произошло 14 августа на Нагорной улице Москвы. По данным следствия, мужчина при помощи легковоспламеняющейся жидкости поджег машину Росгвардии, зная, что внутри находятся сотрудники ведомства, сообщает
Росгвардейцы оперативно задержали фигуранта. Никто не пострадал. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье