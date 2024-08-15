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    Белоруссия вновь начала продавать бензин России

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    На текущей неделе Белоруссия возобновила экспорт бензина в Россию. Это связано с ростом цен на топливо АИ-95 и АИ-100 в РФ, пишет 15 августа «Коммерсантъ».

    В период с 12 по 14 августа на долю топлива белорусского производства пришлось до 3,7% продаж АИ-95 на Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. На неделе около 360–600 тонн АИ-95 и 180 тонн АИ-100 из Белоруссии продавалось на приграничных станциях в Брянской и Смоленской областях. Сейчас стоимость АИ-100 на бирже уже превышает 100 тысяч рублей за тонну.

    Экспорт белорусского бензина в Россию носит непостоянный характер. Поставка топлива останавливалась на месяц и не осуществлялась с начала июля. В июне в РФ из РБ по железным путям пришло 32,7 тысячи тонн дизтоплива и 8,7 тысячи тонн бензина. В мае было отгружено 9,9 тысячи тонн бензина. За весь 2023 год Белоруссия поставила в Россию 45 тысяч тонн бензина и 270 тысяч тонн дизтоплива.

    Отмечается, что Белоруссия не может поставлять свое топливо в Европу из-за санкций. Так, по данным Argus, до начала СВО Украина закупала у Белоруссии 45% своего бензина и 37% дизтоплива.

    Для того чтобы России и Белоруссии было выгодно сотрудничать в области поставки бензина, российские власти предоставляют «Промсырьеимпорт» демпферные выплаты (субсидии) для компенсации разрыва между закупочной и внутренней ценой. По итогам 2022 года и 2023 года российский трейдер получил до 1 миллиарда рублей из бюджета РФ.

    Напомним, что с 1 марта правительство РФ запретило экспорт бензина до конца года. Мера связана с ростом спроса на бензин. Чтобы его компенсировать, также планируется увеличить норматив продаж дизеля на бирже до 16%. Запрет не касается поставок в Белоруссию, Армению, Казахстан, Монголию, Узбекистан, Южную Осетию и Абхазию.

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    БензинТопливоБелоруссия
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