Белоруссия вновь начала продавать бензин России

На текущей неделе Белоруссия возобновила экспорт бензина в Россию. Это связано с ростом цен на топливо АИ-95 и АИ-100 в РФ, пишет 15 августа «Коммерсантъ».

В период с 12 по 14 августа на долю топлива белорусского производства пришлось до 3,7% продаж АИ-95 на Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. На неделе около 360–600 тонн АИ-95 и 180 тонн АИ-100 из Белоруссии продавалось на приграничных станциях в Брянской и Смоленской областях. Сейчас стоимость АИ-100 на бирже уже превышает 100 тысяч рублей за тонну.

