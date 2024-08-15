Белоруссия вновь начала продавать бензин России

На текущей неделе Белоруссия возобновила экспорт бензина в Россию. Это связано с ростом цен на топливо АИ-95 и АИ-100 в РФ, пишет 15 августа «Коммерсантъ».
В период с 12 по 14 августа на долю топлива белорусского производства пришлось до 3,7% продаж АИ-95 на Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. На неделе около
Экспорт белорусского бензина в Россию носит непостоянный характер. Поставка топлива останавливалась на месяц и не осуществлялась с начала июля. В июне в РФ из РБ по железным путям пришло
Отмечается, что Белоруссия не может поставлять свое топливо в Европу из-за санкций. Так, по данным Argus, до начала СВО Украина закупала у Белоруссии 45% своего бензина и 37% дизтоплива.
Для того чтобы России и Белоруссии было выгодно сотрудничать в области поставки бензина, российские власти предоставляют «Промсырьеимпорт» демпферные выплаты (субсидии) для компенсации разрыва между закупочной и внутренней ценой. По итогам 2022 года и 2023 года российский трейдер получил до
Напомним, что с 1 марта правительство РФ запретило экспорт бензина до конца года. Мера связана с ростом спроса на бензин. Чтобы его компенсировать, также планируется увеличить норматив продаж дизеля на бирже до 16%. Запрет не касается поставок в Белоруссию, Армению, Казахстан, Монголию, Узбекистан, Южную Осетию и Абхазию.