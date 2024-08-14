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    На юге пробки. На КАД почти одновременно столкнулись четыре машины и мотоцикл

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    Несколько аварий осложняют движение на юге Петербурга днём 14 августа. В частности, две пробки образовались на КАД.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в 12:31 поступила информация о ДТП из трех попутных легковушек на 55-м километре внутреннего кольца КАД, в третьей полосе. Примерно в то же время на 64-м километре внутреннего кольца столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл, они перекрыли первую и переходно-скоростную полосы. В этих авариях никто не пострадал. Кроме того, на кольцевой ведутся дорожные работы.

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    Из-за аварий также образовались плотные пробки на Пулковском шоссе и на Октябрьской набережной.

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    Въезд на Володарский мост затрудняют дорожные работы и ДТП с грузовиками.

    В 13:03 «Яндекс» зафиксировал самую длинную пробку для данного времени суток за всю последнюю неделю — на внешнем кольце КАД от Пулковского шоссе до виадука над железной дорогой (9,3 км). Примерно в это же время загруженность проспекта Славы — Народной улицы к КАД составила 9 баллов, что на 3 балла выше обычного. В целом в Петербурге обычные для данного времени суток 4 балла.

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