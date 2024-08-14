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    Туристы упали со скалы в Бурятии, спасаясь от медведя

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    В Баргузинском районе Бурятии двое туристов из Иркутска сорвались со скалы, пытаясь убежать от медведя. Один из них погиб, другой получил травмы, сообщает региональное СУ СК РФ 14 августа в Telegram-канале.

    По предварительной информации, мужчины отдыхали на берегу Чивыркуйского залива в удалённой бухте, куда прибыли на лодке. Внезапно к ним вышел медведь, и, испугавшись, они попытались сбежать, но упали со скалы. Один турист не выжил, второй был госпитализирован с переломом ключицы.

    На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для детального осмотра и опроса свидетелей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

    Инцидент произошёл в среду около 10 часов утра (5:00 мск), уточняют в Забайкальском национальном парке «Заповедное Подлеморье». Мужчины отправились на берег Змеиной бухты в поисках грибов и шишек сосны. По словам одного из участников, они заметили медведя и от страха прыгнули со скалы в воду.

    При этом «следов медведя на месте происшествия не обнаружено», сообщает РИА Новости со ссылкой на Бурприроднадзор. Инцидент произошёл на территории федерального заповедника, где дикие животные находятся под особой охраной государства.

    Еще один инцидент произошел на Камчатке. По данным МЧС России, в лесу вблизи садового товарищества на мужчину напал медведь. Местный житель смог отбиться и сбежать.

    Фото: МЧС России
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    Пострадавшего вывел на дорогу охотовед. Мужчину госпитализировали с травмами руки и головы.

    Фото: МЧС России

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