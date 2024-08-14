Туристы упали со скалы в Бурятии, спасаясь от медведя

В Баргузинском районе Бурятии двое туристов из Иркутска сорвались со скалы, пытаясь убежать от медведя. Один из них погиб, другой получил травмы, сообщает региональное СУ СК РФ 14 августа в Telegram-канале.

По предварительной информации, мужчины отдыхали на берегу Чивыркуйского залива в удалённой бухте, куда прибыли на лодке. Внезапно к ним вышел медведь, и, испугавшись, они попытались сбежать, но упали со скалы. Один турист не выжил, второй был госпитализирован с переломом ключицы.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для детального осмотра и опроса свидетелей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.