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    Лужков клад зарыл. Собянин объяснил, зачем в Москве перекладывают плитку

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    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что благоустройство города является неотъемлемой частью современной экономики. И раскрыл секрет частого перекладывания тротуарной плитки в столице, ставшего мемом уже по всей стране.

    «Такой мем в городе: "Собянин копает эти тротуары бесконечно, потому что там Лужков клад зарыл". На самом деле это так», — пошутил Собянин на X Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». А затем пояснил, что «зарыта» там современная экономика. Видеоролик с этим моментом 14 августа опубликовали в соцсетях форума.

    По словам Собянина, столичные власти много упрекают в том, что они «чрезмерно занимаются благоустройством города», тратя на это большие деньги, но эти проекты за год окупаются за счет туризма. Потратив 100 миллиардов рублей на благоустройство, Москва за год дополнительно получает 120 миллиардов рублей от туризма, передает слова главы города ТАСС.

    «Когда на этом месте стояли ларьки и машины парковались, там не было людей, не было торговли, не было туристов», — сказал Собянин и добавил, что, снеся десятки тысяч таких ларьков, в столице получили «такую благостную картинку» благоустроенного города.

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    МоскваСергей СобянинБлагоустройство
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