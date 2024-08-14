Лужков клад зарыл. Собянин объяснил, зачем в Москве перекладывают плитку

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что благоустройство города является неотъемлемой частью современной экономики. И раскрыл секрет частого перекладывания тротуарной плитки в столице, ставшего мемом уже по всей стране.
«Такой мем в городе: "Собянин копает эти тротуары бесконечно, потому что там Лужков клад зарыл". На самом деле это так», — пошутил Собянин на X Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». А затем пояснил, что «зарыта» там современная экономика. Видеоролик с этим моментом
По словам Собянина, столичные власти много упрекают в том, что они «чрезмерно занимаются благоустройством города», тратя на это большие деньги, но эти проекты за год окупаются за счет туризма. Потратив
«Когда на этом месте стояли ларьки и машины парковались, там не было людей, не было торговли, не было туристов», — сказал Собянин и добавил, что, снеся десятки тысяч таких ларьков, в столице получили «такую благостную картинку» благоустроенного города.