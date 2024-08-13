Одним штрафом двух зайцев. Обяжут ли петербуржцев платить 100 тысяч рублей за езду на самокате вдвоем?

Департамент транспорта Москвы на прошлой неделе призвал сервисы аренды электросамокатов резко повысить штрафы за езду вдвоем и передачу управления несовершеннолетним — до
Раньше такие высокие штрафы были предусмотрены только для нетрезвых водителей, а их жесткость компенсировалась трудностью подтвердить изменение сознания. Юристы называют инициативу позитивной, но указывают на очевидные проблемы со взысканием таких штрафов.
Что случилось
На прошлой неделе в Москве очевидцы засняли самокатчика, который грубо нарушил сразу три правила безопасного пользования сервисом. Мужчина ехал по краю проезжей части с пассажиркой, а за спиной у него была сумка, в которой находился ребенок.
«Не устаем повторять: поездки с детьми на электросамокате недопустимы. Пренебрегая этим простым правилом, родители подвергают себя и ребенка серьезной опасности. Когда центр тяжести смещен, даже небольшая кочка может обернуться серьезными травмами», — прокомментировали в столичном дептрансе. Как сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов, нарушителя опознали по камерам и номеру на самокате, а после выписали по штрафу за каждое из нарушений и заблокировали его аккаунт.
Речь идет о штрафах, которые предусматривают операторы кикшеринга за нарушение правил использования сервиса. Когда человек арендует самокат, он соглашается соблюдать условия, прописанные в договоре оказания услуг. Там среди прочего прописано, что делать запрещено и какое наказание за это можно получить, — предупреждение, штраф, блокировку на время или навсегда.
Если считать по усредненной таксе, отличившийся на видео нарушитель наездил не менее чем на
Кикшеринги накладывают на своих пользователей более существенные штрафы. По крайней мере, в офертах прописаны крупные суммы. Поэтому транспортные власти столицы предложили именно компаниям увеличить штрафы за езду вдвоем и передачу управления детям до
Последний раз кикшеринги ужесточили условия в конце мая 2024 года. Три оператора аренды выступили единым фронтом, увеличив штрафы за езду вдвоем
Нарушителям из Петербурга приготовиться
Предложение коллег из Москвы поддержали в петербургском комитете по транспорту. «При внесении кикшеринговыми компаниями соответствующих изменений в пользовательские соглашения это будет распространяться на всю Россию, так что мы поддерживаем эту инициативу», — сообщили «Фонтанке» там.
О готовности внести соответствующие изменения в систему штрафов первым заявил сервис «МТС Юрент». «Штрафы применяются единообразно во всех регионах присутствия», — подтвердил бизнес слова чиновников.
До этого кикшеринг уже усилил борьбу с поездками на своих электросамокатах с детьми. С помощью интеграции с «МТС ID» сервис выявил и заблокировал более
Также компания увеличила на улицах количество своих консультантов по безопасности. Они выявляют нарушителей и отправляют информацию о них в службу поддержки сервиса. «Эти меры уже позволили нам снизить число поездок вдвоем и случаев управления самокатами несовершеннолетними. Однако часто именно родители передают аккаунты своим детям или встают вместе с ними на один самокат. Считаем, что повышение штрафов за такие нарушения позволит им ответственнее относиться к ПДД, своей безопасности, безопасности своих детей и всех участников дорожного движения», — прокомментировали в пресс-службе сервиса.
Два других крупных игрока рынка кикшеринга не стали спешить с заявлениями, но отреагировали в целом положительно. «На данный момент речь идет о предложении, детально этот вопрос еще не проработан. Мы регулярно пересматриваем штрафные санкции и не исключаем дальнейшего их увеличения», — сообщили «Фонтанке» в Whoosh. Там напомнили, что штраф за передачу самоката несовершеннолетнему сейчас составляет
«При этом важно понимать, что безопасность зависит не только от размеров штрафов, но и от просветительской работы в отношении ПДД для СИМ. Наш сервис ведет активную деятельность в этом направлении: школы вождения, социальная реклама, обучающие материалы и лекции для учебных заведений», — отметили в компании. Работу в этом направлении в том или ином масштабе ведут все сервисы.
«В рамках постоянного процесса по работе с нарушителями "Яндекс Go" уже пересматривает размер штрафов, чтобы поднять санкции за особо грубые нарушения. В том числе за езду вдвоем и передачу аккаунта несовершеннолетнему», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе сервиса. К слову, именно «Яндекс» предусматривает самый суровый штраф за нетрезвое вождение —
Статистика
В этом сезоне кикшеринги стали активнее наказывать своих пользователей, объявив политику нулевой толерантности к нарушениям. Так, с начала сезона «МТС Юрент» вынес более
В Whoosh сообщили, что с начала сезона в Петербурге оштрафовали и заблокировали более
Самые частые нарушения, которые допускают пользователи, — неправильная парковка и неспешивание на пешеходном переходе. Езда на самокате вдвоем и передача управления несовершеннолетнему — более серьезные нарушения, за которые может последовать сразу и штраф, и блокировка. Взыскание штрафов за нетрезвое вождение — явление редкое, в том числе потому, что требует более серьезной проверки и здесь нельзя обойтись без правоохранительных органов.
«Штраф за управление самокатом в состоянии алкогольного опьянения может быть выписан только по результатам медицинского освидетельствования и документального подтверждения. Такое может произойти, если водитель самоката станет участником ДТП или будет проверен сотрудниками ГАИ в рамках рейда. Это единичные случаи», — пояснили в Whoosh.
В «МТС Юрент» «Фонтанке» рассказали, что сервис выносил штраф за пьяную езду один раз на юге страны: «Мы получили доказательства от ГАИ (результаты медосвидетельствования), что пользователь был нетрезв в момент управления самокатом».
Подтверждение того, что кто-то ездил на самокате с пассажиром, требует меньше усилий — достаточно фотографии или видео. А дальше дело техники: аккаунт вычисляют по номеру самоката (он может попасть на фото очевидца или городские камеры), времени и месту поездки. Вычислять несовершеннолетнего труднее. Если следовать логике, он должен столкнуться с лицом, которое уполномочено на проверку документов. То есть здесь без правоохранителей или чиновников не обойтись, если, конечно, ребенка раньше не вычислит и не заблокирует алгоритм.
Как следует из статистики МВД, за первую половину 2024 года в стране зафиксировано
Как сервисы списывают штрафы
Кикшеринги штрафуют не за нарушения ПДД (этим занимаются ГАИ и участковые), а за нарушения условий договора об оказании услуг (оферты). Пользователь не получит доступ к сервису, если не согласится исполнять прописанные в договоре обязанности.
Одно из условий — привязка к аккаунту банковской карты. В начале поездки на ней временно замораживается определенная сумма как бы в качестве залога, а также с нее списывается оплата и штрафы. У всех компаний, по аналогии с каршеринговыми сервисами, прописана возможность безакцептного списания средств. Оно производится без получения дополнительного согласия пользователя. На деле есть исключения.
«Пока пользователь не подтвердит списание со своей банковской карты, привязанной в "Яндекс Go", ему ограничивается доступ к аренде самокатов», — сообщили «Фонтанке» в одном из сервисов.
Если на карте недостаточно денег, списание замораживается, и баланс аккаунта «уходит в минус», объяснили в «МТС Юрент». Воспользоваться услугами пользователь не сможет, пока не погасит задолженность, а если подключит другую карту, недостающая сумма спишется с нее. И так будет со всеми картами до тех пор, пока задолженность не погашена.
Можно ли оспорить штраф
Отношения кикшеринга и пользователя регулируются договором. Если стороны считают, что их права нарушены, они могут обратиться в суд. Несмотря на десятки и сотни тысяч штрафов, в судах пока тишина. Взять хоть Пресненский районный суд Москвы, который операторы кикшеринга указывают в качестве приоритетного, если не установлена специальная подсудность. Ни одного гражданского иска, где оспаривалось бы взыскание штрафа компанией, в картотеке на его сайте найти не удалось. Возможно, взысканий просто еще не так много в масштабе страны, а особо крупные применяются крайне редко.
Даже несмотря на возможность безакцептного списания денег, не у всех на карте может оказаться крупная сумма денег. Допустим, списали то, что было; петербургский адвокат Александра Гудименко отмечает, что, если человек не желает платить, компании в любом случае придется обратиться в суд, чтобы взыскать остаток штрафа. Как правило, заодно с виновной стороны просят взыскать юридические расходы, которые могут составить, по оценке эксперта, еще
Она обращает внимание на то, что, раз в договоре прописан порядок взимания штрафов, должен быть и механизм досудебного урегулирования конфликтов, сроки, в которые можно производить списание, и ответственность компании за случаи, когда оно произошло по ошибке.
«Не так, что ты сидишь себе дома, вдруг у тебя раз, какие-то деньги списали с карточки. Оказалось, что где-то кто-то что-то напутал, а ты в это время покупал лекарство за последние рубли, — говорит адвокат. — И конечно, в любом случае это все оспоримо, но если досудебный порядок четко не прописан, тогда это все оспоримо в суде».
Кроме того, если человек не оспаривает сам факт нарушения, он все равно может обратиться в суд за снижением суммы взыскания из-за несоразмерности нарушению. Такая практика существует, например в отношении каршерингов. Их штрафы за передачу аккаунта другому лицу составляют до
Но при этом надо помнить, что на судебный процесс нужно время и значительное количество денег. Судиться из-за относительно небольших сумм
Это сработает?
Депутат Законодательного собрания Петербурга, председатель комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Алексей Цивилёв назвал само предложение московского дептранса хорошим. «Оно показывает, что штрафы, которые есть сейчас, по факту не работают», — отметил парламентарий в беседе с «Фонтанкой».
При этом он считает, что штрафы должно накладывать и взыскивать государство, только тогда они будут работать по-настоящему. Санкции кикшерингов депутат называет «псевдоштрафами», которые сделаны для того, «чтобы СМИ лишний раз написали, насколько это безопасно и круто». Парламентарий заявил, что не верит в них. «Просто они (кикшеринги. — Прим.ред.) поддерживают какую-то информационную волну, но, я думаю, это работать не будет», — подчеркнул депутат.
В то же время альтернативы пока нет. Поправки в КоАП, ужесточающие штрафы для пользователей СИМ, все еще не приняты. Петербургские депутаты также разрабатывают проект федерального закона, который, по словам Цивилёва, позволит вводить опознавательные знаки, которые будут считываться камерами, и нечто вроде «паспорта», чтобы определять, кто находится за рулем самоката.
Как говорил на прошлой неделе вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, чиновники планируют строить велодорожки за счет налогов от кикшерингов, а также за счет штрафов, которые компании берут с нерадивых самокатчиков. С начала года накопилось порядка
Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»