За полгода в ДТП с самокатами и другими СИМ погиб 21 человек. Это 0,35% от общего количества погибших в авариях

Но, как уже отмечалось ранее, МВД настораживают не абсолютные цифры, а растущая динамика инцидентов с СИМ. По сравнению с первой половиной прошлого года число таких ДТП выросло на 81,3%, количество погибших в них — на 75%, количество раненых — на 82%.



Примечательно, что Петербург все еще в региона-лидерах, но не входит в первую тройку. Наибольшее количество ДТП зафиксировали в Москве (658), Нижегородской области (127) и Красноярском крае (118). В Петербурге — 86 случаев, в Краснодарском крае, где погода позволяет ездить на электросамокатах круглый год, 67 случаев.



По числу смертельных инцидентов также лидирует столица (7). Еще два случая зафиксировали в Белгородской области. По одному — в 12 регионах, среди которых нет Петербурга, но есть Ленинградская область.



Среди 21 погибшего 20 человек сами являлись пользователями СИМ и только один — пешеходом. Водитель двухколесного транспорта сбил его на тротуаре после того, как пересек проезжую часть по пешеходному переходу. «Еще в одном ДТП погибший передвигался на моноколесе по дороге с 6 полосами движения, на которой разрешено движение со скоростью до 80 км/ч», — сообщается в обзоре. В 7 случаях погибшие не справились с управлениям СИМ и допустили «опрокидывание», в 14 — на них наехала машина.



Как следует из статистики, кикшеринговые самокаты чаще попадают в ДТП, но в большинстве смертельных случаев участвовали личные устройства. Так, в 14 смертельных случаях пользователь ехал на личном транспорте, в 7 — на прокатном (один из случаев привел к смерти пешехода). При этом 32% (605) от общего числа происшествий пришлись на СИМ, принадлежащие гражданам, 68% (1 286) — на принадлежащие компаниям.



В 58 происшествиях устройством управлял нетрезвый человек или имевший признаки опьянения и отказавшийся от медосвидетельствования. В таких инцидентах умерли 2 человека и получили травмы 57. ДТП с нетрезвыми водителями составили 3,1% от всех инцидентов с СИМ.



В Петербурге введены самые жесткие в стране ограничения для работы кикшеринговых сервисов. С 1 августа в городе действует запрет парковки электросамокатов в четырех районах: Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском. Ездить по ним можно, но парковаться разрешено только на границе с указанными районами. Для удобства пользователей операторы обустроили парковки по периметру зоны ограничений. Какие территории входят в нее и где искать парковки, читайте на «Фонтанке».

