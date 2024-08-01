Намыв, «Севкабель» и «Газпром Арена». Куда можно доехать на электросамокате несмотря на запрет парковки

Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





С 1 августа в четырех центральных районах Петербурга запрещена парковка кикшеринговых электросамокатов. Как стало известно «Фонтанке», в зону ограничений попала не вся территория районов. Например, самокаты останутся доступны для жителей намыва Васильевского острова и для любителей погонять по Крестовскому острову. Рассказываем о том, как будет работать запрет и останутся ли лазейки для тех, кому нужно заскочить в центр «на секундочку».



Где можно и нельзя



Городские власти договорились с кикшеринговыми компаниями о запрете парковки в четырех районах города: Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском. Суть ограничения в том, что человек сможет въехать на эту территорию на арендованном самокате, но не сможет припарковать его в любом удобном месте. Ну взять его в центральных районах тоже не сможет. Если раньше весь центр был усеян виртуальными парковками, как грибами после дождя, теперь их станется 40 и только на границе «запретной» зоны. Комитет по транспорту поделился картой с их примерным расположением. Но лучше руководствоваться в первую приложением кикшерингов.



По аналогии с зоной платных парковок, в «запретную» зону для парковки самокатов не вошла территория Васильевского острова, что находится между морем и Наличной улицей, а также часть Адмиралтейского, расположенная южнее Обводного канала. Это хорошая новость для пользователей самокатных сервисов с намыва. Судя по карте, они смогут добраться от Морской набережной как минимум до станции метро «Приморская». Это же справедливо для острова Декабристов. Кроме того, парковка сохранится у общественного пространства «Севкабель Порт».



В Адмиралтейском районе взять самокат и оставить его можно будет в районе станции «Балтийская» и закрытой на ремонт «Фрунзенской». А вот доехать от нее до соседнего «Технологического института» и там пересесть на метро не получится. Привычные скопления желтых и фиолетовых жители больше не увидят также у станций «Звенигородская», «Лиговский проспект», «Сенная площадь», «Площадь Восстания», «Владимирская», «Чернышевская».



При этом горожане смогут приезжать из соседних районов и оставлять транспорт на ближайшем к центру берегу реки. Если человек едет из Красногвардейского района в Центральный, он сможет пересечь мост Александра Невского и припарковаться на одноименной площади или проехать Большеохтинский мост и завершить поездку на Тульской улице. Такая же возможность предусмотрена на набережной Кутузова, съездах с Сампсониевского, Гренадерского, Кантемировского мостов, пересечении Каменноостровского проспекта с Песочной набережной.



Для Елагина острова ничего не изменится — поездки на самокатах на его территории запрещены давно. На Каменном теперь нельзя будет припарковаться. Крестовскому оставят одну единственную парковку у «Газпром Арены». Пользователи смогут кататься вокруг стадиона и по Приморскому парку Победы, а также по Яхтенному мосту добираться в Приморский район и обратно.

Для Кировского, Московского, Фрунзенского и Невского районов (левый берег) граница с «запретной» зоной проходит вдоль Обводного канала. Вероятно, первое время пользователи, привыкшие в ежедневной рутине пересекать эту границу не задумываясь, столкнутся с неудобствами.



Поездки на паузе

Кикшеринги предоставляют возможность ставить поездки на паузу. Например, вы едете на самокате из точки А в Б и по пути нужно зайти в магазин, аптеку, пункт выдачи или еще куда-то, а парковки поблизости нет. Тогда можно включить паузу и оставить самокат в любом удобном месте. За время, в течение которого транспорт простаивает, придется заплатить по обычному тарифу. Поэтому при наличии парковки использовать функцию невыгодно, но если очень надо остановиться — опция пригодится.



Однако в Whoosh сообщили, что в зоне транзитного движения пауза работать не будет, а все оставленные специально или по незнанию самокаты специалисты увезут на согласованные парковки.



«Мы понимаем, что в первое время после изменения режима работы зон могут возникать отдельные случаи оставления самокатов в районах запрета парковки. Кто-то из пользователей может не разобраться, кто-то решит просто бросить самокат или в процессе продолжительной поездки через зону может разрядиться батарея. Для этого мы увеличиваем состав сервисных команд в указанных районах и будем особенно внимательно следить за самокатами в зоне», — рассказали «Фонтанке» в пресс службе компании.

Если арендованный самокат находится в длительном простое (неважно в режиме поездки или паузы), он подает сигнал об этом в систему и информацию об этом получают сервисные команды. «Они будут оперативно забирать самокат и перемещать его на парковку», — обещают в Whoosh. Там напомнили, что за неправильную парковку предусмотрен штраф от сервиса в размере 500 рублей, при повторном нарушении он возрастает до 1000 рублей, а при систематических — аккаунт блокируют.



У оператора МТС Юрент паузы будут работать, но в пресс-службе компании указывают на очевидные издержки: «Самокат можно будет поставить на паузу, но она платная и недолгая по времени, поэтому завершить аренду в зоне запрета не получится. А если вдруг самокаты там останутся, мы будем оперативно перемещать их на перехватывающие парковки, которые согласованы с городом». Кроме того, у кикшеринга есть тарифы для длительных поездок — «На 1 час» и «Пока не сядет». Поэтому при желании петербуржцы и туристы могут воспользоваться ими.

В «Яндекс Go» на запрос оперативно не ответили. Ранее сервис рассказывал, что вывел на улицы скаутов-штраферов, которые следят за парковкой у конечных станций метро. За первую неделю нарушителям выписали больше 300 штрафов.

По данным Ассоциации операторов микромобильности с начала сезона в 2024 году 5,1 млн пользователей кикшерингов в Петербурге совершили 22,5 млн поездок. За это время сервисы совокупно выписали более 46 тыс. штрафов и заблокировали порядка 42 тыс. аккаунтов.



Где самокаты нужнее всего

По статистике кикшерингов, большинство поездок в городе совершаются по транспортному сценарию и на небольшие расстояния. Центр останется интересной локацией для прогулок на более длительное время и расстояние, но совершать их днем может быть проблематично из-за большого количества людей на узких тротуарах.



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При этом как следует из тепловой карты, предоставленной «Фонтанке» Whoosh, в часы пик максимальный спрос фиксируется не в центре города, хотя точечные вспышки там есть. Выше всего он в районе станций метро «Девяткино» (Мурино) и «Улица Дыбенко» (Кудрово), где есть очевидные проблемы с транспортной инфраструктурой, которые обсуждаются долгие годы. Также желтым подсвечиваются улицы в районе «Парнаса», Комендантский проспект (практически по всей длине), Яхтенный мост, участок улично-дорожной сети в районе Лахта центра, а также улицы вблизи «Беговой».



Компании рассчитывают, что общий объем поездок из-за ограничений не снизится. Парк перераспределят в районы с низкой плотностью покрытия.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

