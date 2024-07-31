Намыв и «Севкабель» без самокатов не оставят. Появилась карта зоны, где запретят парковку кикшеринга

Намыв Васильевского острова и часть других территорий не войдут в состав зоны, где будет запрещена парковка кикшеринговых электросамокатов. Предварительной картой 40 «пограничных» парковочных мест 31 июля поделились с «Фонтанкой» в комитете по транспорту.



Судя по схеме, транзитная зона для самокатов будет частично совпадать с зоной платной парковки в центре города. Так, если в исторической части Васильевского острова начать и завершить аренду не получится, на намывных территориях все еще можно будет взять самокат и доехать на нем, например, до станции метро «Приморская» или до общественного пространства «Севкабель», рядом с которым тоже будет парковка.