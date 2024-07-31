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    Намыв и «Севкабель» без самокатов не оставят. Появилась карта зоны, где запретят парковку кикшеринга

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    Намыв Васильевского острова и часть других территорий не войдут в состав зоны, где будет запрещена парковка кикшеринговых электросамокатов. Предварительной картой 40 «пограничных» парковочных мест 31 июля поделились с «Фонтанкой» в комитете по транспорту.

    Судя по схеме, транзитная зона для самокатов будет частично совпадать с зоной платной парковки в центре города. Так, если в исторической части Васильевского острова начать и завершить аренду не получится, на намывных территориях все еще можно будет взять самокат и доехать на нем, например, до станции метро «Приморская» или до общественного пространства «Севкабель», рядом с которым тоже будет парковка.

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    «Запретная» зона в Адмиралтейском районе будет ограничена Обводным каналом. Так что пользователь сможет доехать от набережной до станции «Нарвская» или до закрытой на ремонт «Фрунзенской».

    На этой неделе губернатор Петербурга Александр Беглов объявил, что с 1 августа вводится запрет на парковку электросамокатов в четырех районах: Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском. В кикшеринговых компаниях сообщили, что это было совместное решение с городом, обусловленное особенностями инфраструктуры в историческом центре. Изменения внесут в уже действующее соглашение с транспортными властями, положения которого соблюдаются игроками рынка на принципах добровольности.

    Центр станет транзитной зоной: ездить внутри него будет можно, но парковаться нельзя. Как ранее анонсировал Комтранс, на границах этой зоны появятся 40 парковок.

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