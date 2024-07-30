В Петербурге самокатчикам запретили появляться в четырех районах. На их границе появятся 40 виртуальных парковок

В Петербурге с 1 августа любители кикшеринга не смогут оставлять электросамокаты в четырех центральных районах, хотя проехать по ним все еще будет можно. На границах запретных зон появится 40 виртуальных парковок.
Как напомнили в пресс-службе комитета по транспорту 30 июля, припарковать арендованный электросамокат не получится в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах города. Кроме этого кикшеринговые компании выступили с инициативой о софинансировании на территории Петербурга инфраструктуры для электросамокатов.
Ужесточать контроль за кикшерингом в Петербурге начали с 1 мая. За это время компании выписали пользователям более 21 тысячи штрафов.
Как писала «Фонтанка», запрет на езду на самокате в центральных районах Петербурга вводили на время ПМЭФ, Военно-морского салона, ПМЮФ, «Алых парусов» и в День ВМФ. В Смольном заметили положительную реакцию горожан на эту меру и решили ввести постоянный запрет. Однако выручка кикшеринговых компаний из-за таких ограничений упала на 30 %.