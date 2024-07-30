В Петербурге самокатчикам запретили появляться в четырех районах. На их границе появятся 40 виртуальных парковок

В Петербурге с 1 августа любители кикшеринга не смогут оставлять электросамокаты в четырех центральных районах, хотя проехать по ним все еще будет можно. На границах запретных зон появится 40 виртуальных парковок.



Как напомнили в пресс-службе комитета по транспорту 30 июля, припарковать арендованный электросамокат не получится в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах города. Кроме этого кикшеринговые компании выступили с инициативой о софинансировании на территории Петербурга инфраструктуры для электросамокатов.