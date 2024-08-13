«Фронт без флангов», тяжелая обстановка в Судже и никаких переговоров. Что известно о боях в Курской области

Фото: скриншот видео Минобороны России Поделиться Поделиться





Под контролем украинской армии находятся 28 населенных пунктов, властям неизвестна судьба порядка двух тысяч человек, бесконтрольное передвижение ВСУ остановлено, военкоры описывают боевые действия на курском направлении как «фронт без флангов». Что известно о боях в Курской области и их последствиях — в материале «Фонтанки».

Цели курского наступления и невозможность переговоров По ситуации на российском приграничье президент РФ Владимир Путин накануне провел совещание с главами регионов, в том числе с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым. Как отметил президент, одна из главных задач российской армии сейчас — это выбить противника с территории региона.

Глава государства полагает, что Киев с помощью этих боев пытается улучшить свои переговорные позиции в будущем, но Москва ставит под сомнение переговоры с «теми, кто без разбора наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозу для объектов ядерной энергетики».

Военная обстановка: нечеткая линия фронта, 2 тысячи курян остались на подконтрольной ВСУ территории Под контролем Украины находится 28 населенных пунктов, заявил 12 августа в ходе совещания с президентом Алексей Смирнов. По его словам, властям неизвестна судьба двух тысяч человек, которые остались в населенных пунктах под контролем противника. По последним данным, в регионе погибли 12 гражданских, ранен 121 человек , в том числе 10 детей . В украинском плену находятся трое бойцов полка «Ахмат-Чечня», подтвердил 13 августа заместитель начальника Главного военно-политического упрaвления Воoруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майoр Апти Алаудинов. «Мы в курсе, что в начале, когда вы заходили, вы взяли в плен трех бойцов «Ахмат-Чечня». Мы их видели, все, мы это признаем, этих трех бойцов мы видели», — заявил Апти Алаудинов, уточнив, что у ВСУ нет в плену ни одного бойца спецназа «Ахмат» (два разных подразделения).

«Чеченец, который попал в плен, он уже не кадыровец. Я вам скажу так... Для чеченца нет ничего позорнее, чем попасть в плен», — заявил Апти Алаудинов.

Экипажи Су-34 ВКС России в ночное время суток нанесли удар по скоплению живой силы, бронированной и специальной военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области.



Украинские формирования зашли в области на глубину 12 км и ширину 40 км , четкой линии фронта в регионе нет, что осложняет местоположение противника, заявил глава региона. Об этом же говорил военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков, который в разговоре с RT назвал это «войной без линии фронта и без флангов». ВСУ в Курской области выбрали тактику «маневренной войны», когда противник имеет возможность оперативно координировать свои действия с помощью устойчивой связи, беспилотников и системы РЭБ, передает с мест военкор «Комсомольской правды» Александр Коц. Военный обозреватель Геннадий Алёхин сообщает, что бои идут преимущественно в Суджанском районе, однако основные резервы противник перебросить не сумел, он действует мелкими группами в попытках окружить Суджу. В разговоре с ТАСС глава Суджинского района Александр Богачев заявил, что «обстановка [в городе] тяжелая».

Еще раньше он говорил журналистам, что работа по эвакуации населения идет в периоды затишья от обстрелов со стороны ВСУ. Врио губернатора Курской области уточнил, что из приграничных районов выехала 121 тысяча человек, еще 180 тысяч жителей подлежат эвакуации. Медикаментов и донорской крови в области достаточно, дополнительно в регион прибыли более 400 медиков , в том числе из Петербурга.



Генерал-майoр Апти Алаудинов также сообщает о больших потерях ВСУ на курском направлении, при этом «бесконтрольное передвижение украинской армии остановлено». Он сообщил, что за два дня ВС РФ только в Курской области уничтожили 45 единиц техники. Силами ПВО уничтожены 12 беспилотников над регионом.

По последней информации Минобороны, ВСУ с начала боевых действий на курском направлении потеряли до 1610 военных.

Гуманитарная обстановка: подключилась вся Россия Как сообщил Алексей Смирнов, власти организовали выезд людей из мест, рядом с которыми ведутся боевые действия. В пунктах временного размещения жителям оказывают необходимую помощь.

«Вся Россия включилась в поддержку нашего региона, мы получаем помощь отовсюду. Благодарю всех за участие и сотрудничество!» — заявил Алексей Смирнов.

Жителей приграничья готовы разместить в Запорожской области, уточил Смирнов. Глава Запорожья предложил размещать переселенцев в санаториях и пансионатах на берегу Азовского моря, расположенных от Бердянска до Кирилловки.

Заявки на добровольную эвакуацию населения собирает администрация Большесолдатского района. Всем, кто хочет выехать, будет оказана всесторонняя помощь, сообщил в своем Telegram-канале глава муниципалитета Владимир Зайцев. Большесолдатский район расположен в юго-западной части Курской области и граничит на севере с Льговским и Курчатовским, на востоке — с Октябрьским, Медвенским и Обоянским, на юге — с Беловским и Суджанским районами.