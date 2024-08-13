«Фронт без флангов», тяжелая обстановка в Судже и никаких переговоров. Что известно о боях в Курской области

Под контролем украинской армии находятся
Цели курского наступления и невозможность переговоров
По ситуации на российском приграничье президент РФ Владимир Путин накануне провел совещание с главами регионов, в том числе с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым. Как отметил президент, одна из главных задач российской армии сейчас — это выбить противника с территории региона.
Глава государства полагает, что Киев с помощью этих боев пытается улучшить свои переговорные позиции в будущем, но Москва ставит под сомнение переговоры с «теми, кто без разбора наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозу для объектов ядерной энергетики».
Военная обстановка: нечеткая линия фронта,
2 тысячи курян остались на подконтрольной ВСУ территории
Под контролем Украины находится
По последним данным, в регионе погибли
В украинском плену находятся трое бойцов полка «Ахмат-Чечня», подтвердил
«Чеченец, который попал в плен, он уже не кадыровец. Я вам скажу так... Для чеченца нет ничего позорнее, чем попасть в плен»,
— заявил Апти Алаудинов.
Экипажи Су-34 ВКС России в ночное время суток нанесли удар по скоплению живой силы, бронированной и специальной военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области.
Украинские формирования зашли в области на глубину
Еще раньше он говорил журналистам, что работа по эвакуации населения идет в периоды затишья от обстрелов со стороны ВСУ. Врио губернатора Курской области уточнил, что из приграничных районов выехала
Генерал-майoр Апти Алаудинов также сообщает о больших потерях ВСУ на курском направлении, при этом «бесконтрольное передвижение украинской армии остановлено». Он сообщил, что за два дня ВС РФ только в Курской области уничтожили
По последней информации Минобороны, ВСУ с начала боевых действий на курском направлении потеряли до
Гуманитарная обстановка: подключилась вся Россия
Как сообщил Алексей Смирнов, власти организовали выезд людей из мест, рядом с которыми ведутся боевые действия. В пунктах временного размещения жителям оказывают необходимую помощь.
«Вся Россия включилась в поддержку нашего региона, мы получаем помощь отовсюду. Благодарю всех за участие и сотрудничество!»
— заявил Алексей Смирнов.
Жителей приграничья готовы разместить в Запорожской области, уточил Смирнов. Глава Запорожья предложил размещать переселенцев в санаториях и пансионатах на берегу Азовского моря, расположенных от Бердянска до Кирилловки.
Заявки на добровольную эвакуацию населения собирает администрация Большесолдатского района. Всем, кто хочет выехать, будет оказана всесторонняя помощь, сообщил в своем Telegram-канале глава муниципалитета Владимир Зайцев. Большесолдатский район расположен в юго-западной части Курской области и граничит на севере с Льговским и Курчатовским, на востоке — с Октябрьским, Медвенским и Обоянским, на юге — с Беловским и Суджанским районами.