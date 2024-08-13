ДТП в Красном Селе: лазурный автобус сбил бабушку, переходившую дорогу на «зеленый». Видео

Серьезное ДТП с участием пешехода произошло на перекрестке в Красном Селе. Женщина переходила дорогу на «зеленый», когда оказалась под колесами автобуса. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 13 августа.
Авария случилась около 11 утра на пересечении улиц Освобождения и Спирина. По предварительным данным,
В результате ДТП женщина в тяжелом состоянии госпитализирована. По данному факту полицией проводится проверка.
Судя по кадрам в Сети, предположительно, с камер уличного видеонаблюдения, пассажирский транспорт совершал поворот, когда наехал на женщину. От удара пострадавшая рухнула на землю без движения.
«Бабушка сильно ударилась головой и потеряла много крови», — написал очевидец в телеграм-канале «Мегаполис».