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    ДТП в Красном Селе: лазурный автобус сбил бабушку, переходившую дорогу на «зеленый». Видео

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    Серьезное ДТП с участием пешехода произошло на перекрестке в Красном Селе. Женщина переходила дорогу на «зеленый», когда оказалась под колесами автобуса. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 13 августа.

    Авария случилась около 11 утра на пересечении улиц Освобождения и Спирина. По предварительным данным, 55-летний водитель автобуса МАЗ не справился с управлением и сбил пешехода, идущего на разрешающий сигнал светофора.

    Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село. Новости и события.

    В результате ДТП женщина в тяжелом состоянии госпитализирована. По данному факту полицией проводится проверка.

    Судя по кадрам в Сети, предположительно, с камер уличного видеонаблюдения, пассажирский транспорт совершал поворот, когда наехал на женщину. От удара пострадавшая рухнула на землю без движения.

    «Бабушка сильно ударилась головой и потеряла много крови», — написал очевидец в телеграм-канале «Мегаполис».

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    Лазурный автобусДТПБабушкаКрасное Село
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