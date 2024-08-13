ФАС предложила нескольким торговым сетям добровольно ограничить цены на электронику и бытовую технику

Федеральная антимонопольная служба предложила торговым сетям DNS, «Ситилинк» и «М.Видео» в добровольном порядке ограничить цены на бытовую технику и электронику. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба ведомства.

По заявлению ФАС, соблюдение обозначенными компаниями «принципов ответственного ценообразования» окажет положительное влияние на рынок. Ограничение цен и наценки затронет ряд пользующихся спросом моделей техники.

Еще одной целью своего обращения ФАС назвала повышение доступности востребованных у населения товаров.