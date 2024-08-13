    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    1 м/с, сев

    758мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.95eur96.69

    ФАС предложила нескольким торговым сетям добровольно ограничить цены на электронику и бытовую технику

    1230
    7 комментариев

    Федеральная антимонопольная служба предложила торговым сетям DNS, «Ситилинк» и «М.Видео» в добровольном порядке ограничить цены на бытовую технику и электронику. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба ведомства.

    По заявлению ФАС, соблюдение обозначенными компаниями «принципов ответственного ценообразования» окажет положительное влияние на рынок. Ограничение цен и наценки затронет ряд пользующихся спросом моделей техники.

    Еще одной целью своего обращения ФАС назвала повышение доступности востребованных у населения товаров.

    Ранее депутат ЗакСа попросил ФАС проверить автошколы Петербурга после резкого повышения цен на обучение.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ФАСТорговые сетиМ-видеоСитилинкНаценкиЦеныЭлектроникаБытовая техника
    ЛАЙК3
    СМЕХ14
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close