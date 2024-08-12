Камера сняла, как в Екатеринбурге электросамокатчицы таранят детскую коляску. Досталось и бабушке

В Екатеринбурге две девочки на электросамокате сбили бабушку с детской коляской. В ней находилась семимесячная девочка. Инцидент произошел еще в пятницу, 9 августа, в центре города — на перекрестке улиц Куйбышева и Шейнкмана. В понедельник в Сети появилось видео с камер.

Женщина ожидала зеленый сигнал светофора, чтобы перейти проезжую часть по пешеходному переходу. В этот момент самокатчицы пролетели на красный и протаранили детскую коляску.



— Оля [дочь] отделалась испугом. Заплакала, конечно, но из коляски не выпала: спас ремень. Да и сама коляска прочная, будь там обычный пластик, было бы куда хуже. От удара сама коляска прилетела моей маме по ноге сильно, сейчас гематома на этом месте, — рассказала нашим коллегам из E1.RU Полина, мама ребенка.

