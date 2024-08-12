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    Камера сняла, как в Екатеринбурге электросамокатчицы таранят детскую коляску. Досталось и бабушке

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    В Екатеринбурге две девочки на электросамокате сбили бабушку с детской коляской. В ней находилась семимесячная девочка. Инцидент произошел еще в пятницу, 9 августа, в центре города — на перекрестке улиц Куйбышева и Шейнкмана. В понедельник в Сети появилось видео с камер.

    Женщина ожидала зеленый сигнал светофора, чтобы перейти проезжую часть по пешеходному переходу. В этот момент самокатчицы пролетели на красный и протаранили детскую коляску.

    — Оля [дочь] отделалась испугом. Заплакала, конечно, но из коляски не выпала: спас ремень. Да и сама коляска прочная, будь там обычный пластик, было бы куда хуже. От удара сама коляска прилетела моей маме по ноге сильно, сейчас гематома на этом месте, — рассказала нашим коллегам из E1.RU Полина, мама ребенка.

    Со слов бабушки, электросамокатчицам на вид было лет 13. На видео можно заметить, что они покинули место аварии. Сейчас подростков разыскивают сотрудники ГИБДД. Им советуют самостоятельно явиться в полицию.

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