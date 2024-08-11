Вагоны сошли с рельсов на станции Бронка в Ленобласти

На станции Бронка в Ленобласти два вагона сошли с рельсов, в результате инцидента пострадавших и угрозы экологии нет. Об этом
Инцидент произошел в 15:50 в воскресенье. «При производстве маневровых работ на станции Бронка произошло несанкционированное движение вагонов с последующим соударением с маневровым составом», — рассказали в ОЖД, отметив, что в итоге с рельсов сошли два пустых вагона.
На место выехал восстановительный поезд. На движение пассажирских поездов происшествие никак не повлияло. Причины произошедшего устанавливаются.