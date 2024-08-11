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    Вагоны сошли с рельсов на станции Бронка в Ленобласти

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    На станции Бронка в Ленобласти два вагона сошли с рельсов, в результате инцидента пострадавших и угрозы экологии нет. Об этом 11 августа сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

    Инцидент произошел в 15:50 в воскресенье. «При производстве маневровых работ на станции Бронка произошло несанкционированное движение вагонов с последующим соударением с маневровым составом», — рассказали в ОЖД, отметив, что в итоге с рельсов сошли два пустых вагона.

    На место выехал восстановительный поезд. На движение пассажирских поездов происшествие никак не повлияло. Причины произошедшего устанавливаются.

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