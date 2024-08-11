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    Два человека пострадали в ночном пожаре на юге Петербурга. Полыхал склад

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    Во время пожара в промзоне Московского района ночью пострадали два человека, об этом 11 августа сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

    Сообщение о пожаре по адресу 5-й Предпортовый проезд, 3 поступило в районе 3 часов ночи. Спустя двадцать минут пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. По уточненным данным, горел двухэтажный склад размерами 25 на 70 метров на площади 800 квадратных метров.

    видео из телеграм-канала Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Пожар был локализирован к пяти часам утра, в результате пострадали двое мужчин, они доставлены в лечебное учреждение.

    Фото: фото из телеграм-канала Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
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    К ликвидации пожара от МЧС привлекалось 6 единиц техники и 28 человек личного состава.

    Фото: фото из телеграм-канала Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

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    ПожарМосковский район
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