Режиссер Ксения Пронина бесплатно расскажет, что общего у славянских сказок и китайских дорам-сянься

Что, если бы русские народные сказки снимали в стиле китайских дорам-сянься? Режиссер Ксения Пронина расскажет, какие персонажи китайской мифологии «исполняют обязанности» того самого Змея, а также Кощея Бессмертного, Кота Баюна, Жар-птицы и многих других. Убедимся 13 августа в Библиотеке роста и карьеры. Бесплатно. 16+

Сянься — жанр китайского фэнтези. Он вдохновлен китайской мифологией, но также даосизмом, буддизмом, приправлен боевыми искусствами, древней медициной и другими элементами культуры. «Сянь» в названии жанра — это «бессмертный», бессмертное существо из даосизма; «ся» — «герой», смелый и благородный человек, совершенствующийся и стремящийся к бессмертию. Как и положено фэнтези, в историях сянься часто встречаются боги, демоны, призраки. Из нескольких сотен сериалов, которые снимают в Китае каждый год, в лидеры по популярности обычно выходят именно фэнтезийные сянься — к примеру, «Неукротимый: Повелитель Чэньцын». Он идет и у нас. Несмотря на разницу культур, мы видим общее, потому что и некоторые сказочные сюжеты перекликаются, и герои похожи. Например, китайские студенты СПбГУ, проводя сравнительное исследование, перечислили те наши сказки, в которых нашли что-то знакомое: «Семь Симеонов», «Молодильные яблоки», «Мертвая Царевна», «Баба Яга».

