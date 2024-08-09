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    Режиссер Ксения Пронина бесплатно расскажет, что общего у славянских сказок и китайских дорам-сянься

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    Что, если бы русские народные сказки снимали в стиле китайских дорам-сянься? Режиссер Ксения Пронина расскажет, какие персонажи китайской мифологии «исполняют обязанности» того самого Змея, а также Кощея Бессмертного, Кота Баюна, Жар-птицы и многих других. Убедимся 13 августа в Библиотеке роста и карьеры. Бесплатно. 16+

    Фото: Кадр из дорамы «Защити сердце»
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    Сянься — жанр китайского фэнтези. Он вдохновлен китайской мифологией, но также даосизмом, буддизмом, приправлен боевыми искусствами, древней медициной и другими элементами культуры. «Сянь» в названии жанра — это «бессмертный», бессмертное существо из даосизма; «ся» — «герой», смелый и благородный человек, совершенствующийся и стремящийся к бессмертию. Как и положено фэнтези, в историях сянься часто встречаются боги, демоны, призраки. Из нескольких сотен сериалов, которые снимают в Китае каждый год, в лидеры по популярности обычно выходят именно фэнтезийные сянься — к примеру, «Неукротимый: Повелитель Чэньцын». Он идет и у нас. Несмотря на разницу культур, мы видим общее, потому что и некоторые сказочные сюжеты перекликаются, и герои похожи. Например, китайские студенты СПбГУ, проводя сравнительное исследование, перечислили те наши сказки, в которых нашли что-то знакомое: «Семь Симеонов», «Молодильные яблоки», «Мертвая Царевна», «Баба Яга».

    А каких знакомых нам сказочных героев увидела в сянься Ксения Пронина — режиссер, автор блога о кино, узнаем на лекции «Персонажи славянской мифологии в дорамах жанра сянься» 13 августа. Лекция пройдет в Библиотеке роста и карьеры (Московский проспект, 150), бесплатная регистрация на Timepad, начало в 19:00.

    Александра Шеромова

    Фото: Кадр из дорамы «Защити сердце»

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