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    Страшное совпадение. Пять человек погибли после похорон водителя, попавшего в похожее ДТП на той же трассе «Сибирь»

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    Фото: МВД 24
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    Стали известны детали тяжелой аварии в Боготольском районе Красноярского края.

    ДТП, как уже писала «Фонтанка», произошло 7 августа около 17 часов на 622-м километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь». По предварительным данным региональной полиции, водитель легковой «Тойоты» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Скания». Обе машины вылетели в кювет. Скончались все пять человек, ехавшие в «Тойоте», водитель большегруза пострадал.

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    В легковушке были водитель, три женщины и подросток. Как сообщает NGS24.RU, «Тойота» ехала с похорон 20-летнего юноши, который погиб 4 августа в похожем ДТП неподалеку, на 591-м километре этой же трассы. Он на ВАЗ-2115 выехал на встречную полосу и врезался в УАЗ. УАЗ загорелся, в нем погибли водитель и пассажир. Выжил 18-летний пассажир «Лады», он получил травмы.

    Фото: МВД 24

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