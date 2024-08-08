Страшное совпадение. Пять человек погибли после похорон водителя, попавшего в похожее ДТП на той же трассе «Сибирь»

Стали известны детали тяжелой аварии в Боготольском районе Красноярского края.
ДТП, как уже писала «Фонтанка», произошло
В легковушке были водитель, три женщины и подросток. Как сообщает NGS24.RU, «Тойота» ехала с похорон
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Стали известны детали тяжелой аварии в Боготольском районе Красноярского края.
ДТП, как уже писала «Фонтанка», произошло
В легковушке были водитель, три женщины и подросток. Как сообщает NGS24.RU, «Тойота» ехала с похорон
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